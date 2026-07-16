Révolution dans l'industrie spatiale indienne : la fusée privée Vikram-1 se prépare pour son premier vol

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Révolution dans l'industrie spatiale indienne : la fusée privée Vikram-1 se prépare pour son premier vol

La société indienne Skyroot Aerospace est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'astronautique du pays. Le 18 juillet, le lanceur Vikram-1, entièrement développé par le secteur privé, s'envolera pour la première fois vers l'orbite. Cette mission constitue un tournant majeur, démontrant le potentiel de l'Inde en matière d'exploration spatiale, non seulement au niveau étatique, mais aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat privé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Baptisée Aagaman (« Arrivée »), cette mission sera lancée depuis le centre spatial Satish Dhawan sur l'île de Sriharikota. Selon ixbt.com, les experts de Skyroot Aerospace ont terminé avec succès tous les tests au sol nécessaires avant le vol. Actuellement, le trafic aérien et maritime dans la zone de lancement est restreint pour des raisons de sécurité, et tous les systèmes techniques sont prêts pour le décollage.

Le PDG de l'entreprise, Pawan Kumar Chandna, souligne que ce vol est crucial pour vérifier les capacités de la fusée dans des conditions réelles. Peu importe la perfection des tests effectués au sol, seules les données recueillies lors d'un lancement réel permettent d'obtenir des informations précises sur les charges dynamiques et les conditions dans les hautes couches de l'atmosphère. Ces données serviront à améliorer davantage la fusée à l'avenir.

Capacités techniques et charge utile de la fusée Vikram-1

La fusée Vikram-1 est nommée en l'honneur de Vikram Sarabhai, le fondateur du programme spatial indien. Haute d'environ 7 étages, cette structure est capable de transporter jusqu'à 350 kg de charge utile en orbite terrestre basse. Selon le plan du premier vol, la fusée devrait atteindre une altitude de 450 km et s'insérer sur une orbite avec une inclinaison de 60 degrés.

Bien qu'il s'agisse d'un vol d'essai, la fusée ne partira pas vide. Plusieurs équipements technologiques importants sont embarqués à son bord :

  • Des nanosatellites de télédétection terrestre de la société Grahaa Space ;
  • Des technologies de nettoyage des débris spatiaux de la société Cosmoserve ;
  • Des composants développés par la société DCubed ;
  • Le satellite Skyroot SCOPE, qui collectera des données télémétriques détaillées sur toutes les phases du vol.
Outre les dispositifs d'ingénierie, Vikram-1 transporte également des œuvres d'art symboliques. En particulier, la composition Cosmic Bloom faite de diamants et des œuvres d'art miniatures voyageront dans l'espace. Cela témoigne de l'approche non seulement technique, mais aussi créative des entreprises privées envers les vols spatiaux.

Selon le directeur des opérations de Skyroot Aerospace, Naga Bharath Daka, si cette mission est un succès, l'entreprise prévoit de lancer des vols commerciaux réguliers. Cela renforcera la position de l'Inde sur le marché mondial des petits satellites et permettra d'offrir des services abordables et fiables aux clients internationaux.

IndeEspaceSkyroot AerospaceVikram-1Fusée
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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