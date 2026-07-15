Des taches rouges apparaissent sur l'écran du Galaxy S26 Ultra : Samsung ouvre une enquête

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Des taches rouges apparaissent sur l'écran du Galaxy S26 Ultra : Samsung ouvre une enquête

Les utilisateurs du Galaxy S26 Ultra, le dernier et le plus coûteux fleuron de Samsung, sont confrontés à un problème technique sérieux. Quelques mois après la commercialisation de l'appareil, les plaintes concernant l'apparition d'une teinte rougeâtre anormale ou de taches au centre de l'écran se multiplient sur les réseaux sociaux. Cette situation démontre que même les smartphones les plus haut de gamme ne sont pas à l'abri de défauts imprévus. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le géant technologique sud-coréen a officiellement confirmé ces signalements et mène actuellement une enquête interne pour déterminer les causes du problème. Selon la publication iXBT.com, ce défaut n'apparaît pas immédiatement après l'achat, mais après deux ou trois mois d'utilisation active. Cela a suscité diverses spéculations quant à savoir s'il s'agit d'un défaut de fabrication ou d'une erreur logicielle.

La fonction Privacy Display est-elle la principale suspecte ?

De nombreux utilisateurs et experts associent ce problème à la nouvelle technologie Privacy Display, propre au modèle Galaxy S26 Ultra. Il s'agit d'une fonction matérielle qui réduit artificiellement l'angle de vision de l'écran pour protéger les données des regards indiscrets. Très utile lors de l'utilisation d'applications bancaires ou de messageries privées, cette technologie gère intelligemment le rayonnement de l'écran.

Selon les hypothèses, cette répartition spécifique du flux lumineux pourrait provoquer une usure inégale ou un « burn-in » prématuré des pixels au centre de la dalle AMOLED. Bien que les changements de couleur sur les écrans AMOLED puissent généralement être corrigés via les paramètres, les taches rouges localisées au centre indiquent un dysfonctionnement matériel plus grave.

Pour l'instant, Samsung n'a pas confirmé de lien direct entre la fonction Privacy Display et les taches rouges. Les représentants de l'entreprise ont déclaré qu'il fallait du temps pour déterminer si le problème concerne un lot de production spécifique ou s'il peut survenir sur tous les appareils. « Nous effectuons actuellement une analyse approfondie pour déterminer la cause exacte de cette situation », a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Compte tenu de la grande popularité des fleurons de Samsung sur le marché, ce problème est également pertinent pour les utilisateurs locaux. Pour l'instant, les centres de service officiels attendent une conclusion définitive concernant le remplacement de l'appareil sous garantie ou le changement de la dalle d'écran. Les experts estiment que si le problème s'avère généralisé, l'entreprise pourrait réduire l'intensité lumineuse via une mise à jour logicielle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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