La société d'État russe Rostex a annoncé un plan stratégique majeur pour l'automatisation des secteurs industriels du pays. Selon le directeur de la corporation, Sergey Chemezov, la production annuelle atteindra 6 000 robots industriels d'ici 2030. Ce chiffre représente une augmentation de près de 11 fois par rapport aux capacités de production actuelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les entreprises de Rostex livrent en moyenne 550 robots industriels par an. Les capacités de la base technologique existante sont pour l'instant conçues pour ce volume de production. Cependant, l'objectif est de conquérir le marché de la robotique dans les années à venir grâce à une modernisation à grande échelle et à la mise à l'échelle des capacités de production.

Domaines d'application et capacités des robots

Ces systèmes automatisés servent à alléger le travail humain dans divers processus industriels complexes. Selon la publication ixbt.com, les robots sont conçus pour effectuer les opérations suivantes :

Soudage et travail des métaux ;

Maintenance des machines-outils ;

Application de colle et de mastic ;

Assemblage et vissage de composants ;

Empilage des produits finis et contrôle qualité.

Il convient de noter que, bien que ces robots soient entièrement autonomes, leur fonctionnement stable nécessite une supervision par un opérateur, des réglages et des inspections techniques périodiques. Cela marque une nouvelle étape dans la collaboration entre l'homme et la machine dans la production.

Localisation et indépendance technologique

Aujourd'hui, le taux de localisation de ces robots atteint 75 %. Les spécialistes russes développent indépendamment la conception des robots et ont réussi à enregistrer huit brevets importants jusqu'à présent. De même, l'électronique et les logiciels nécessaires aux systèmes automatisés sont créés par des développeurs locaux.

Pour l'instant, la majeure partie des robots produits est testée et utilisée au sein des entreprises de Rostex. Néanmoins, plusieurs unités ont déjà été livrées à des géants industriels tels que RJD (Chemins de fer russes) et le groupe GAZ. À l'avenir, d'autres entreprises privées et publiques devraient également manifester un grand intérêt pour ces technologies.

L'industrie en Ouzbékistan a également connu une accélération des processus de robotisation ces dernières années. La demande de technologies étrangères est particulièrement élevée dans les secteurs de l'automobile et du textile. Les mesures prises par la Russie dans ce domaine pourraient ouvrir la voie à des solutions industrielles compétitives et relativement abordables sur le marché régional.