Stripe et Advent cherchent à acquérir le système de paiement PayPal pour 53,4 milliards de dollars

Un accord majeur sur le marché des paiements numériques est attendu. Stripe et la société d'investissement privé Advent International ont soumis une offre officielle pour acquérir le géant du paiement électronique PayPal. Cette transaction, évaluée à environ 53,4 milliards de dollars, pourrait devenir l'un des événements les plus importants dans le secteur des technologies financières. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon l'agence Reuters, cette offre a été présentée au début du mois et bénéficie d'un soutien financier d'environ 50 milliards de dollars garanti par des banques. Selon le plan, Stripe et Advent International prévoient de partager les actions de PayPal à parts égales (50/50). Ce n'est pas la première tentative de Stripe pour acquérir son concurrent.

En février de cette année, des informations circulaient déjà sur le fait que Stripe menait des négociations préliminaires avec PayPal, mais à l'époque, le processus n'avait pas atteint le stade d'une offre officielle. Désormais, il est clair que les parties agissent avec des chiffres et des sources de financement précis. Si cet accord aboutit, les deux plus grands systèmes de paiement du marché mondial fusionneront.

Équilibre des forces sur le marché

PayPal compte actuellement plus de 440 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et devrait traiter 1,8 trillion de dollars de transactions en 2025. De son côté, Stripe ne reste pas en retrait : le volume des paiements transitant par l'entreprise atteint 1,9 trillion de dollars. Il est à noter que la valeur marchande de Stripe a grimpé à 159 milliards de dollars cette année.

Cet accord potentiel survient à une période critique et difficile pour PayPal. Depuis son arrivée au poste de PDG en mars, Enrique Lores avait averti d'une baisse des performances financières. Actuellement, l'entreprise tente de sortir de la crise en réduisant ses coûts de 1,5 milliard de dollars et ses effectifs de 20 %.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs et les entrepreneurs d'Ouzbékistan. Bien que PayPal ne fonctionne pas en mode pleinement opérationnel dans notre région depuis longtemps, une fusion avec Stripe pourrait modifier l'infrastructure mondiale des paiements. Il est fort probable que cela ouvre la voie à de nouvelles solutions financières plus flexibles sur les marchés d'Asie centrale à l'avenir.

Pour l'instant, les représentants de PayPal, Stripe et Advent International s'abstiennent de tout commentaire officiel sur ces rapports. Selon les experts, une telle fusion massive pourrait faire l'objet d'un examen minutieux par les autorités antitrust, car l'union de ces deux géants aurait un impact radical sur l'environnement concurrentiel.