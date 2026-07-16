Windows 11 ou SteamOS pour Steam Machine : quel système est le plus performant en jeu ?

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Windows 11 ou SteamOS pour Steam Machine : quel système est le plus performant en jeu ?

Les appareils Steam Machine de Valve sont réputés parmi les passionnés de jeux pour leur compacité et leur interface intuitive. Cependant, une question taraude de nombreux utilisateurs : quel est l'impact de l'installation de Windows 11 sur les performances de ces appareils ? Les nouveaux tests réalisés par l'auteur de la chaîne ETA PRIME apportent une réponse détaillée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Comme on le sait, Valve n'interdit pas le changement de système d'exploitation sur ses appareils, fournissant même les pilotes nécessaires pour Windows. À l'avenir, l'entreprise a promis d'introduire une fonction Dual Boot permettant d'utiliser les deux systèmes en parallèle. Cela ouvre aux propriétaires de Steam Machine la possibilité de profiter à la fois de l'interface console et des capacités complètes d'un PC.

Tests synthétiques et écarts de performance

Selon les informations d'ixbt.com, les tests effectués sur le benchmark Geekbench ont montré que Windows 11 est nettement supérieur à SteamOS dans les tâches multi-thread. Une situation similaire a été observée dans le test Cinebench R24, bien que l'écart y soit moins prononcé. Cela indique que le système Windows possède certains avantages dans la gestion des ressources CPU.

En ce qui concerne les charges graphiques, la situation s'équilibre. Dans les tests 3DMark, la différence entre les deux systèmes varie seulement de 1,7 % à 4,3 %. Il est intéressant de noter qu'en fonction de la résolution, tantôt Windows, tantôt SteamOS prend l'avantage. Cela signifie que les pilotes graphiques sont optimisés de manière spécifique pour chaque système.

La réalité en jeu

Les tests en jeu ont également réservé des résultats inattendus. Dans la plupart des jeux modernes, la différence de fréquence d'images (FPS) n'a pas dépassé quelques pourcentages. Il convient de noter que :

  • en haute résolution 4K, Windows 11 a montré des résultats légèrement plus stables ;
  • le système SteamOS a l'avantage en termes de lancement rapide des jeux et d'économie des ressources système ;
  • lorsque Windows est installé, l'appareil perd son charme de « console » pour devenir un simple mini-PC.
En conclusion, si l'utilisateur ne s'intéresse qu'au jeu, SteamOS reste le choix optimal, car il est parfaitement adapté à l'expérience ludique. Cependant, pour ceux qui souhaitent utiliser leur Steam Machine comme un ordinateur de travail, l'installation de Windows 11 n'entraîne aucune perte majeure de performance.

L'intérêt pour ces appareils de jeu compacts croît également sur le marché ouzbek. La possibilité pour les utilisateurs de choisir et de modifier le système selon leurs préférences renforce la compétitivité de gadgets comme la Steam Machine.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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