AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition : Une nouvelle vie pour un processeur légendaire

Le processeur Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, relancé par AMD pour son dixième anniversaire, prouve qu'il est toujours capable d'offrir des performances élevées dans les jeux modernes. Bien que cette puce soit techniquement identique au modèle d'il y a quatre ans, la stabilité de la plateforme AM4 sur le marché et l'efficacité de la technologie 3D V-Cache en font un choix toujours pertinent aujourd'hui. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Des tests approfondis menés par les experts de la chaîne Hardware Unboxed ont montré que cette édition anniversaire, évaluée à environ 350 dollars, offre plus de performances que prévu par rapport à son prix. Lors des tests sur 13 jeux modernes en résolution Full HD, il est apparu que le potentiel du processeur peut rivaliser avec les représentants de la nouvelle génération.

Analyse des performances dans les jeux modernes

Selon Ixbt.com, le Ryzen 7 5800X3D a enregistré des résultats moyens au même niveau que le nouveau modèle Ryzen 5 9600X. Il a également réussi à surpasser son concurrent abordable, le Ryzen 5 7500F, d'environ 10 %. Ce résultat confirme une fois de plus l'impact majeur de la taille de la mémoire cache sur le taux de rafraîchissement (FPS) dans les jeux.

Pour les propriétaires de systèmes plus anciens, passer à ce processeur promet des changements encore plus significatifs. Par exemple, comparé au Ryzen 5 5600X, l'édition anniversaire offre un avantage d'environ 30 % dans les jeux. C'est l'option optimale pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas mettre à niveau tout leur ordinateur, mais qui veulent obtenir une puissance de jeu maximale sur la plateforme AM4.

Position sur le marché et alternatives

Actuellement, le Ryzen 7 5800X3D conserve son statut de meilleur processeur de jeu pour sa plateforme. Bien que le modèle Ryzen 5 5500X3D puisse être cité comme alternative, il se situe en termes de performances entre le 5800X3D et le 5600X. Cependant, le fait que le petit modèle ne soit pas largement distribué à l'échelle mondiale, y compris sur les marchés d'Asie centrale, renforce encore la position du Ryzen 7 5800X3D.

Pour les utilisateurs, la réédition de ce processeur est également une nouvelle intéressante. Compte tenu du fait que le passage à la nouvelle plateforme AM5 nécessite de la mémoire DDR5 et de nouvelles cartes mères, le Ryzen 7 5800X3D permet de renforcer un système existant avec un coût minimal. C'est une aubaine, surtout pour les amateurs de jeux d'e-sport et de projets aux graphismes exigeants.