OpenAI entre sur le marché du matériel : lancement d'un clavier spécial pour Codex

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OpenAI entre sur le marché du matériel : lancement d'un clavier spécial pour Codex

OpenAI, leader mondial de l'intelligence artificielle, s'est lancé de manière inattendue sur le marché du matériel (hardware). En collaboration avec le studio de design Work Louder, l'entreprise a présenté Codex Micro, un clavier spécial conçu pour les développeurs. Cet appareil, au prix de 230 dollars, vise à offrir aux utilisateurs de ChatGPT de nouvelles façons de contrôler leurs agents d'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique le rapport.

Codex Micro n'est pas un simple clavier, mais un centre de contrôle optimisant le travail avec l'assistant Codex AI. Selon TechCrunch, l'appareil est conçu pour gérer un parc d'agents, ces bots qui écrivent et exécutent du code de manière autonome. Le clavier dispose de touches rétroéclairées indiquant l'état des agents, de Command Keys personnalisables pour des commandes rapides et d'un joystick dédié pour lancer les flux de travail.

Une nouvelle méthode de gestion des agents

L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'appareil est son régulateur rotatif spécial. Il permet à l'utilisateur d'ajuster le niveau de « réflexion » (reasoning) de l'agent d'IA. En d'autres termes, il est désormais possible de contrôler via une touche mécanique la puissance de calcul et le temps alloués à une tâche spécifique. Ce processus est entièrement géré et personnalisé via l'application de bureau ChatGPT.

Les représentants d'OpenAI soulignent que le Codex Micro est un produit exclusif en édition limitée, servant davantage à démontrer le potentiel technologique de l'entreprise. Cependant, ce n'est pas le seul projet matériel d'OpenAI. Selon Bloomberg, l'entreprise travaille actuellement sur un appareil beaucoup plus complexe destiné au marché de masse.

À l'ombre des litiges juridiques avec Apple

Dans ce contexte de nouveaux projets, les relations entre OpenAI et Apple se sont tendues. Il s'avère que d'anciens ingénieurs d'Apple travaillent sur les nouveaux appareils d'OpenAI. Pour cette raison, Apple a déposé une plainte contre OpenAI la semaine dernière, accusant le géant de l'IA de vol d'informations confidentielles pour le développement de ses propres produits.

L'appareil mystérieux en cours de développement devrait prendre la forme d'une enceinte intelligente portable sans écran. Sa particularité réside dans son intégration avec ChatGPT et ses composants mécaniques autonomes. La direction d'OpenAI rejette toutes les accusations portées par Apple et affirme développer ses produits de manière indépendante.

En conclusion, l'entrée d'OpenAI sur le marché du matériel pourrait marquer le début d'une nouvelle ère technologique. Bien que le Codex Micro semble être un gadget intéressant pour les développeurs, il est clair que les ambitions futures de l'entreprise sont bien plus vastes et qu'elle se prépare à une concurrence sérieuse avec les géants de la technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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