Le PSG évalue son talent à 50 millions d'euros : les grands clubs anglais à l'affût

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Le PSG évalue son talent à 50 millions d'euros : les grands clubs anglais à l'affût

Le Paris Saint-Germain a pris une décision finale concernant son jeune attaquant prometteur Ibrahima Mbaye. L'ailier de 18 ans, mécontent de son manque de temps de jeu en équipe première, a exprimé son désir de quitter le club lors de ce mercato estival. La direction parisienne ne s'opposera pas à son départ, mais espère tirer un profit important de son transfert. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, les champions de France réclament une indemnité comprise entre 40 et 50 millions d'euros pour Mbaye. Ce prix élevé s'explique par le fait que le contrat actuel du joueur court encore sur deux ans et qu'il est considéré comme l'un des jeunes espoirs les plus prometteurs d'Europe. Formé au centre de formation du PSG, Mbaye a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives.

Des clubs de Premier League et Dortmund entrent dans la danse

Plusieurs clubs leaders de Premier League anglaise font preuve d'intérêt pour Ibrahima Mbaye. En particulier, les recruteurs de Manchester City, Tottenham et Aston Villa surveillent de près la situation du joueur. Les clubs anglais estiment que la vitesse et les capacités techniques du jeune ailier sont parfaitement adaptées au style du football britannique.

Par ailleurs, le Borussia Dortmund, réputé pour sa capacité à découvrir et former de jeunes talents, n'est pas en reste. Selon les informations du célèbre insider Fabrizio Romano, des représentants du club allemand ont pris contact avec l'entourage du joueur ces derniers jours. Dortmund pourrait offrir à Mbaye une place dans l'équipe première et une excellente plateforme de développement.

Mbaye a prouvé son haut potentiel lors de la dernière Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a participé à quatre matchs durant la compétition et a réussi à marquer contre l'équipe de France. Bien que le Sénégal ait été éliminé par la Belgique en huitièmes de finale, Mbaye a attiré l'attention de nombreux experts internationaux.

Le PSG travaille actuellement au renforcement de sa ligne d'attaque, ce qui réduira encore les chances de Mbaye d'intégrer l'équipe première. Pour cette raison, le joueur envisage son avenir dans un autre championnat. Le prix de 50 millions d'euros fixé par les Parisiens pourrait constituer un obstacle pour de nombreux clubs, mais les négociations devraient se poursuivre jusqu'à la fermeture du mercato.

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Jahongir Tursunov
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