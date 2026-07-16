Tentative de cambriolage au domicile de Lamine Yamal pendant un match

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Tentative de cambriolage au domicile de Lamine Yamal pendant un match

Une tentative de cambriolage a eu lieu dans la luxueuse résidence du milieu de terrain du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, située à Esplugues de Llobregat, près de Barcelone. C'est ce qu'a rapporté El Español dans son édition.

Selon les informations, l'incident s'est produit le soir du 14 juillet, alors que l'Espagne battait la France 2-0 en demi-finale de l'Euro 2024 pour se qualifier en finale. À ce moment-là, Lamine Yamal était aux États-Unis et a disputé l'intégralité des 90 minutes. De plus, Mikel Oyarzabal a marqué sur un penalty provoqué par Yamal.

D'après la publication, deux individus masqués ont tenté d'escalader le mur d'enceinte pour pénétrer dans la propriété. Cependant, les agents de sécurité les ont repérés à temps via les caméras de surveillance et sont intervenus immédiatement. En conséquence, les suspects ont pris la fuite sans pouvoir entrer dans la maison. La police catalane a ouvert une enquête sur cette affaire.

Il s'avère que la villa où réside Yamal appartenait auparavant à la célèbre chanteuse Shakira et à l'ancien défenseur du FC Barcelone, Gerard Piqué. La valeur estimée de cette propriété est d'environ 11 millions d'euros.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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