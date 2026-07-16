L'Argentine à nouveau en finale : Lionel Messi et ses coéquipiers battent l'Angleterre

L'équipe nationale d'Argentine a fait un pas de géant vers la défense de son titre mondial. Lors de la demi-finale disputée à Atlanta, les protégés de Lionel Scaloni ont livré une bataille acharnée contre l'Angleterre, remportant une victoire pleine de caractère. Ce succès propulse l'Albiceleste en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La première heure de jeu a été marquée par une grande prudence sur le terrain. À chaque fois que Lionel Messi touchait le ballon, les supporters dans le stade ne pouvaient cacher leur excitation. Cependant, après l'ouverture du score par l'Angleterre à la 55e minute, la situation s'est compliquée pour les champions en titre. Alors que beaucoup commençaient à douter des chances de l'Argentine, l'équipe a su montrer son caractère.

Messi à la passe, la jeunesse à la finition

Jusqu'aux dernières minutes de la rencontre, le milieu de terrain anglais a réussi à contenir les stars argentines. Mais à la 85e minute, Enzo Fernandez a rétabli l'équilibre en trompant Jordan Pickford d'une frappe lointaine. Ce but a totalement changé l'atmosphère du stade et a donné un second souffle aux Argentins.

Le coup de grâce a été porté lors de la deuxième minute du temps additionnel. Lautaro Martinez a repris de la tête un centre précis délivré par Lionel Messi. Selon Goal.com, bien que Messi n'ait pas marqué dans ce match, il a été le maître à jouer sur les deux buts, sortant son équipe d'une situation difficile.

L'équipe d'Angleterre s'est distinguée par sa condition physique et sa motivation tout au long du match. Ils ont poussé l'Argentine au bord de la défaite, mais l'expérience et le sang-froid étaient du côté des champions en titre. Le gardien Emiliano Martinez a également fait preuve d'une grande sérénité, écartant plusieurs occasions dangereuses de l'adversaire.

Ainsi, l'Argentine se qualifie pour la finale afin de prouver une fois de plus qu'elle est la meilleure équipe du monde. Il ne leur reste plus qu'un pas à franchir pour conserver leur titre. Pour l'équipe menée par Lionel Messi, ce n'est pas seulement une victoire, mais un moment historique pour tout un pays.