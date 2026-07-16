Accident tragique impliquant une Tesla : le NTSB confirme que le conducteur a accéléré à 100 %

Le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) des États-Unis a publié ses conclusions préliminaires sur le grave accident survenu en juin au Texas. Il s'avère que la cause principale n'est pas le système, mais les actions du conducteur, après qu'une Tesla a percuté une résidence, entraînant la mort d'une personne. Les enquêtes montrent que le conducteur a enfoncé la pédale d'accélérateur à fond. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les données du NTSB, la Tesla roulait à plus de 70 mph (environ 112 km/h) au moment de percuter une maison à Katy. Martha Avila, 76 ans, qui se trouvait à l'intérieur, a perdu la vie dans cette tragédie. Les données extraites de l'ordinateur de bord confirment que le conducteur a appuyé sur l'accélérateur à 100 % alors que le système Full Self-Driving (Supervised) était actif, reprenant ainsi le contrôle du véhicule.

La technologie est-elle coupable ou s'agit-il d'une erreur humaine ?

Après l'incident, le conducteur de 44 ans, Michael Butler, a été inculpé d'homicide involontaire. La famille de la victime a poursuivi à la fois le conducteur et Tesla. Dans ses premières déclarations, le conducteur avait affirmé avoir perdu connaissance et que le véhicule était en mode de conduite autonome. Cependant, les résultats de l'enquête remettent en question ces affirmations.

Les images des caméras de surveillance montrent que le véhicule a brusquement accéléré à un carrefour, a quitté la route et a percuté directement la maison. Le rapport du NTSB note que ce jour-là, le temps était clair, la route sèche et la visibilité excellente, ce qui réduit la probabilité d'une défaillance technique.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, réagissant à l'incident sur les réseaux sociaux, a souligné que le logiciel de l'entreprise ne permet pas de circuler à une telle vitesse dans les zones résidentielles. Selon lui, le système Full Self-Driving respecte strictement les règles de sécurité et une collision à haute vitesse ne peut se produire qu'avec une intervention humaine.

Les recherches suspectes du conducteur

Au cours de l'enquête, l'historique de recherche Google du conducteur a également été examiné. Selon KTRK TV, avant l'accident, Michael Butler avait recherché sur Internet des informations sur la « douceur » et le manque d'« agressivité » de l'autopilote Tesla. Parmi ses requêtes, les phrases suivantes ont été identifiées :

Tesla FSD not aggressive enough

Tesla FSD too timid

Tesla not aggressive enough 2024

Ces faits suggèrent que le conducteur était mécontent de la conduite du véhicule et qu'il aurait pu tenter de forcer le système à se déplacer plus rapidement. Actuellement, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis poursuit également ses propres enquêtes sur cette affaire.

Rappelons que Tesla exige des conducteurs utilisant son système Full Self-Driving de rester vigilants à tout moment et d'être prêts à reprendre le contrôle. Cet incident prouve une fois de plus que, quelle que soit la perfection des systèmes d'assistance modernes, la responsabilité incombe toujours au conducteur.