Cartouches modernes pour Steam : un utilisateur de Reddit présente un projet insolite

À l'ère des jeux numériques, les supports physiques, en particulier les cartouches, symboles du passé, ont presque été oubliés. Cependant, un utilisateur de la plateforme Reddit, sous le pseudonyme Jibril-sama, a décidé de combiner cette approche classique avec les technologies modernes. Il a développé un système de "Steam Game Cartridges" pour lancer des jeux sur la plateforme Steam. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'essence de cette invention est simple mais unique : les jeux ne sont pas chargés depuis une bibliothèque cloud, mais depuis des dispositifs physiques distincts. Dans une interview accordée à Tom’s Hardware, l'auteur a détaillé le fonctionnement du système. Il ne s'agit pas simplement d'un stockage externe, mais d'un mécanisme entièrement automatisé.

Solution technique et principe de fonctionnement

Des disques SSD servent de base au projet. L'auteur a acheté des SSD d'occasion de 128 GB chacun à bas prix et a chargé un jeu sur chacun d'eux. Ces lecteurs sont connectés à l'ordinateur via un adaptateur SATA standard. L'aspect le plus intéressant du système réside dans son logiciel.

L'ensemble du système fonctionne sous Linux. L'auteur a écrit un script spécial qui s'exécute à l'aide des règles udev et du démon systemd. Le processus est le suivant : dès que le SSD est connecté à l'ordinateur, le système le reconnaît, lance le script et informe le client Steam de la présence de ce jeu. Résultat : l'utilisateur n'a pas besoin de chercher le jeu dans sa bibliothèque.

Il est même possible de configurer le système pour que le jeu se lance automatiquement lors de l'insertion de la cartouche, comme sur les anciennes consoles. Cela permet aux joueurs de retrouver l'atmosphère rétro des années 90. Malgré les vitesses Internet élevées d'aujourd'hui, posséder une telle collection physique reste une expérience fascinante pour de nombreux passionnés.

Défis du projet

Bien sûr, cette solution n'est pas exempte d'inconvénients. Premièrement, la taille des jeux modernes ne cesse d'augmenter et 128 GB peuvent souvent s'avérer insuffisants. Deuxièmement, le prix des nouveaux SSD est assez élevé, ce qui rend le projet économiquement coûteux.

La question de la mise à jour des jeux reste également ouverte. Si un jeu doit être mis à jour, l'utilisateur doit toujours se connecter à Internet et télécharger les données sur cette même cartouche. Néanmoins, selon ixbt.com, cette idée est saluée comme une méthode créative et unique pour préserver les copies physiques dans l'industrie du jeu vidéo.

De tels projets pourraient également intéresser les utilisateurs, notamment dans les régions où le trafic Internet est limité ou la vitesse faible, car télécharger les jeux une fois et les conserver sur des supports physiques offre une grande commodité. La méthode présentée par Jibril-sama rend ce processus beaucoup plus esthétique et pratique.