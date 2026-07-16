L'Argentine bat l'Angleterre et se qualifie pour la finale

Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Argentine a battu l'Angleterre 2-1 et s'est qualifiée pour la finale. Le match a eu lieu au stade d'Atlanta.

Le score a été ouvert à la 55e minute. Le joueur anglais Anthony Gordon a marqué pour donner l'avantage à son équipe. L'Argentine a réussi à renverser la situation en fin de match. À la 85e minute, Enzo Fernández a égalisé, et à la 90+2e minute, Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire.

L'Argentine a dominé les statistiques. Les Sud-Américains ont effectué 14 tirs, dont 6 cadrés. L'Angleterre a tiré 6 fois, avec 3 tirs cadrés.

L'Argentine a également dominé la possession avec 64 %. Ce chiffre était de 36 % pour l'Angleterre. En nombre de passes, l'Argentine a dominé avec 578 passes réussies contre 331 pour l'Angleterre.

La précision des passes était de 93 % pour l'Argentine et de 84 % pour l'Angleterre. En termes de fautes, l'Angleterre a commis 11 fautes et l'Argentine 15. L'Angleterre a reçu 1 carton jaune et l'Argentine 3. Aucun carton rouge n'a été distribué.

Concernant les hors-jeu, l'Angleterre en a compté 1 et l'Argentine 3. L'Argentine a dominé les corners 6-1.

Ainsi, l'Argentine se qualifie pour la finale et affrontera l'Espagne lors du match décisif. L'Angleterre termine son parcours dans la compétition en demi-finale.