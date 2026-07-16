Le cours des actions de SpaceX chute au niveau de l'IPO avant le vol de Starship

Les actions de SpaceX, dirigée par Elon Musk, ont enregistré une baisse significative lors des échanges boursiers, revenant au niveau du prix de son IPO (offre publique initiale) de juin, soit environ 135 dollars. Pour l'entreprise, qui a levé près de 86 milliards de dollars il y a un mois, cette situation constitue un test de confiance pour les investisseurs. Lors des échanges de mercredi, le prix de l'action est même tombé à 133 dollars, avant de se stabiliser à 135,27 dollars à la clôture. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette baisse s'inscrit dans la tendance générale observée depuis l'entrée en bourse de SpaceX. Au cours des premiers jours, les titres de la société avaient dépassé les 200 dollars, rivalisant en capitalisation boursière avec des géants technologiques comme Amazon et Microsoft. Cependant, après ce sommet, les actions ont perdu de leur valeur presque chaque semaine. Les experts expliquent cela par le repli général du secteur technologique et par l'essoufflement de l'optimisme excessif des investisseurs.

Causes de l'instabilité du marché

L'une des principales raisons de la forte volatilité des actions est le fait que seulement 4 % des actions totales de l'entreprise sont en circulation sur le Nasdaq. Cette faible part, appelée « float » dans le jargon boursier, combinée à l'intérêt massif pour l'entreprise, crée des conditions propices à des hausses ou des baisses rapides des prix. De plus, les obligations émises par SpaceX après l'IPO perdent également de leur valeur, ce qui accroît les inquiétudes sur le marché financier.

La situation autour de SpaceX ne se limite pas à cette seule entreprise. Actuellement, des startups majeures de l'AI comme OpenAI et Anthropic ont également déposé des demandes confidentielles pour une IPO. Les investisseurs observent le comportement des actions de SpaceX pour tenter de prédire le succès des futures introductions en bourse d'autres entreprises de la Big Tech. En ce sens, l'entreprise d'Elon Musk sert d'indicateur pour l'ensemble du marché technologique.

Essai de Starship et plans futurs

Le prochain test pour le cours des actions de la société est attendu jeudi. SpaceX prévoit de lancer sa plus grande fusée, Starship , dans l'espace pour la première fois depuis son IPO. Étant donné que le projet Starship est encore en phase de développement, l'entreprise applique le principe « fly, fail, fix » (voler, échouer, corriger). Cela augmente la probabilité que des défaillances techniques imprévues surviennent lors du prochain vol.

Il est à noter que, lors de cette mission, SpaceX ne prévoit pas de récupérer le propulseur de la fusée ou l'étage supérieur. Au lieu de cela, un amerrissage simulé sera effectué dans le golfe du Mexique, ce qui se terminera dans tous les cas par l'explosion des appareils. Cette approche risquée mais innovante montrera dans quelle mesure les investisseurs conservent leur confiance dans les promesses d'Elon Musk concernant les « autres mondes ».