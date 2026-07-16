La Roma renforce son attaque : Endrick et Alejandro Garnacho dans le viseur

Le club italien de la Roma a l'intention de remanier radicalement son effectif lors du mercato estival et a lancé des plans inattendus mais ambitieux. L'entraîneur de l'équipe, Gian Piero Gasperini, vise à renouveler complètement la ligne d'attaque, en se concentrant principalement sur les stars du Real Madrid et de la Premier League anglaise. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le journal Il Messaggero, les Romains étudient activement la possibilité de recruter l'attaquant du Real Madrid, Endrick, en prêt. Gasperini cherche un concurrent et un remplaçant digne de ce nom pour la nouvelle recrue Donyell Malen. Il est intéressant de noter qu'un autre attaquant de l'équipe, Artem Dovbyk, ne fait plus partie des plans de l'entraîneur, raison pour laquelle le talent brésilien est devenu la cible principale.

La carrière d'Endrick au sein du club madrilène est pour l'instant un peu compliquée. Depuis son arrivée au Real Madrid en juillet 2024, il a disputé 40 matchs et réussi à marquer 7 buts. La direction de la Roma espère que les relations chaleureuses avec l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, aideront à conclure ce transfert. La recommandation de l'ancien entraîneur pourrait jouer un rôle décisif pour convaincre le jeune attaquant de déménager en Italie.

Négociations avec les stars de la Premier League

La Roma ne vise pas seulement à renforcer l'avant-centre, mais aussi les ailes. Le directeur sportif du club, Tony D'Amico, a rencontré les représentants du joueur de West Ham, Crysencio Summerville. Summerville avait rejoint le club londonien l'année dernière pour 29,3 millions d'euros. Bien que les premières négociations aient été difficiles concernant le salaire, le joueur a légèrement revu ses exigences à la baisse. La Roma a décidé de ne pas dépasser sa limite salariale de 4 millions d'euros par an et de ne pas dépenser plus de 40 millions d'euros pour le transfert.

Si le transfert de Summerville ne se concrétise pas, le club romain se tournera vers l'option Alejandro Garnacho, joueur de Chelsea. La Roma a déjà envoyé une offre officielle aux Londoniens pour le talent argentin. Selon les informations, l'offre comprenait un montant de prêt de 5 millions d'euros et une obligation d'achat de 35 millions d'euros sous certaines conditions. Cependant, Chelsea a rejeté cette offre, car Garnacho fait partie des plans à long terme de l'équipe.

Selon Goal.com, la Roma poursuit également son activité sur le marché des transferts en proposant 30 millions d'euros et 10 % sur une future revente pour le latéral de Strasbourg, Diego Moreira. Ces mouvements de grande envergure indiquent que la Roma a l'intention de se battre pour les premières places non seulement en Serie A, mais aussi sur la scène internationale la saison prochaine. Le nouveau projet sous la direction de Gasperini vise à rassembler les jeunes talents les plus prometteurs d'Europe dans une seule équipe.