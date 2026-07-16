Le meilleur joueur du match entre l'Angleterre et l'Argentine a été désigné

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Le meilleur joueur du match entre l'Angleterre et l'Argentine a été désigné

Le match entre l'Angleterre et l'Argentine, disputé le 16 juillet, s'est soldé par une victoire 2-1 des Sud-Américains. Les joueurs argentins ont obtenu de meilleures notes après la rencontre. Lionel Messi a dominé tous les joueurs avec une note de 8,8. Côté anglais, Djed Spence et Elliot Anderson ont reçu 6,9 chacun. Le stade, les buteurs et les minutes des buts ne sont pas mentionnés dans les données fournies.

La note moyenne de l'Angleterre était de 6,4. Jordan Pickford a reçu 6,3. En défense, Djed Spence a égalé la meilleure performance de l'équipe avec 6,9. Marc Guéhi a obtenu 6,5, Reece James 6,4, tandis que la performance de John Stones a été évaluée à 6,0.

Elliot Anderson a également obtenu 6,9. Declan Rice 6,7, Jude Bellingham a été crédité de 6,0. Morgan Rogers a obtenu 6,8. Anthony Gordon a reçu 6,4. Harry Kane, qui occupait la pointe de l'attaque, a obtenu 5,9, soit la note la plus basse du onze de départ anglais.

Ezri Konsa, entré à la 72e minute à la place de Gordon, a reçu 6,3. Dan Burn, Nico O'Reilly, Ivan Toney et Marcus Rashford, entrés plus tard, n'ont pas été notés.

La note globale des joueurs argentins était de 7,2. Emiliano Martínez a reçu 6,6. En défense centrale, Cristian Romero a enregistré la deuxième meilleure performance après Messi avec 8,3. Lisandro Martínez a obtenu 7,0, Nahuel Molina 6,5 et Nicolás Tagliafico 6,4.

Au milieu de terrain, Enzo Fernández s'est distingué avec 7,9. Les actions de Leandro Paredes ont été évaluées à 7,7. Giovanni Simeone a obtenu 7,0 et Alexis Mac Allister 5,9. Julián Álvarez a reçu 7,1.

Lionel Messi a été élu homme du match avec 8,8. Entrés en jeu, Rodrigo de Paul a reçu 7,2, Nicolás González 6,9, Nicolás Otamendi 6,7 et Gonzalo Montiel 6,4. Lautaro Martínez, entré à la 81e minute, n'a pas été noté.

AngleterreArgentineLionel MessiEnzo FernándezDjed Spence
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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