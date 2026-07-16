Les nouveaux SSD de la série Samsung 990 sont disponibles : prix et caractéristiques techniques

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Les nouveaux SSD de la série Samsung 990 sont disponibles : prix et caractéristiques techniques

Le géant technologique sud-coréen Samsung a mis à jour sa gamme de périphériques de stockage. Le nouveau modèle Samsung 990 de la société est officiellement en vente et plusieurs publications spécialisées ont déjà pu tester l'appareil. Ce SSD diffère radicalement des modèles précédents par un certain nombre de caractéristiques techniques, notamment l'absence de cache DRAM. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le nouveau modèle est basé sur des puces mémoire QLC à 280 couches et prend en charge l'interface PCIe 4.0. Samsung a présenté ce produit en deux capacités : 1 TB et 2 TB. En ce qui concerne les prix, la version 1 TB est fixée à 270 dollars, et le modèle de 2 TB à 530 dollars.

Indicateurs de vitesse et de performance

Les capacités techniques de l'appareil varient légèrement en fonction de sa taille. Le modèle de 1 TB offre une vitesse de lecture séquentielle de 7150 MB/s et une vitesse d'écriture de 6450 MB/s. L'indicateur de lecture aléatoire (4K) est de 700 000 IOPS, et l'écriture est de 1,1 million d'IOPS. Ces chiffres sont considérés comme suffisamment élevés pour les utilisateurs ordinaires et les passionnés de jeux.

La version phare de 2 TB affiche des résultats encore plus élevés. Sa vitesse de lecture séquentielle atteint 7250 MB/s, tandis que la vitesse d'écriture est identique à celle du petit modèle, soit 6450 MB/s. Les performances pour les opérations aléatoires sont respectivement de 850 000 et 1,2 million d'IOPS. Cela offre un avantage significatif lors du travail avec de grands volumes de données.

Question de ressources et de durabilité

Le nouveau modèle Samsung 990 diffère considérablement en termes de ressources du modèle 990 Evo basé sur la mémoire TLC. En raison des caractéristiques spécifiques de la mémoire QLC, la ressource de service (TBW) du nouveau modèle est de 400 TB pour la version 1 TB et de 800 TB pour la version 2 TB. À titre de comparaison, sur l'ancien modèle 990 Evo, ces chiffres étaient respectivement de 600 TB et 1200 TB.

Les premières critiques réalisées par les experts de Tom’s Hardware ont énuméré les aspects positifs et négatifs de l'appareil. Selon les experts, le nouveau SSD a globalement des performances satisfaisantes. De plus, les indicateurs TBW et DWPD (volume d'écriture quotidien) sont jugés supérieurs à la moyenne pour son segment.

Cependant, l'appareil n'est pas exempt de défauts. Les critiques soulignent la faible efficacité énergétique du nouveau modèle et une période de garantie de seulement 3 ans. Alors que la norme de garantie de 5 ans est largement répandue pour les SSD modernes haut de gamme, la garantie de 3 ans du Samsung 990 pourrait être un peu courte pour les utilisateurs.

Sur le marché, ce type de SSD est généralement populaire parmi les professionnels du montage vidéo et les assembleurs de PC de jeu haute performance. Le passage du nouveau modèle à la mémoire QLC sera un choix important pour les acheteurs à la recherche d'un équilibre entre prix et durabilité. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations précises sur le prix officiel et la date de sortie dans les magasins locaux.

SamsungSSDTechnologieMémoireSamsung 990
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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