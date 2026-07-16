Greylock décide de limiter son nouveau fonds d'investissement à 1,5 milliard de dollars

Greylock Ventures, l'une des sociétés de capital-risque les plus anciennes et les plus prestigieuses de la Silicon Valley, a annoncé qu'elle limiterait artificiellement la taille de son nouveau fonds, allant ainsi à l'encontre de la tendance générale du secteur. La société a levé 1,5 milliard de dollars pour son 18e fonds. Bien que ce chiffre soit supérieur de 50 % à celui du fonds de 1 milliard de dollars de 2023, la direction de l'entreprise a renoncé à la possibilité d'attirer des capitaux beaucoup plus importants disponibles sur le marché. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une interview accordée à TechCrunch, Saam Motamedi, associé chez Greylock, a souligné que la société aurait pu lever plusieurs fois ce montant. Cependant, Greylock a préféré privilégier la qualité à la croissance stratégique. Cette décision est perçue comme une approche prudente et professionnelle à un moment où la taille des fonds sur le marché du capital-risque augmente de manière spectaculaire.

Stratégie de qualité et d'attention personnalisée

Selon les représentants de Greylock, la taille relativement modeste du fonds permet d'accorder une attention maximale à chaque startup. Les 10 associés principaux de la société ne réalisent qu'un ou deux nouveaux projets d'investissement par an. En conséquence, le nouveau fonds devrait soutenir environ 25 sociétés de portefeuille au total. Cette méthode aide Greylock à identifier les startups aux stades les plus précoces, avant même qu'elles ne soient formées en tant qu'entreprises.

Au cours de son histoire, la société a « incubé » des géants de la cybersécurité tels que Palo Alto Networks et Abnormal, c'est-à-dire qu'elle a aidé à les créer à partir de zéro. Par exemple, Baseten, une startup spécialisée dans l'AI valorisée aujourd'hui à 13 milliards de dollars, a bénéficié en son temps des services de mise en relation de Greylock avec des ingénieurs et des clients.

Investissements à un stade avancé et orientation AI

Bien que Greylock se concentre principalement sur les projets à un stade précoce (seed et Series A), environ 15 % du nouveau fonds seront destinés à des entreprises à fort potentiel à un stade avancé. Dans le cadre de son précédent fonds, la société a investi dans des projets majeurs tels que Anthropic, Revolut et Wiz. L'investissement dans le projet Anthropic reste notamment le plus important de l'histoire de Greylock.

Motamedi a souligné que lors des réunions hebdomadaires du lundi chez Greylock, l'ordre du jour commence par les noms des personnes plutôt que par les noms des entreprises. Cela signifie que l'entreprise croit davantage au capital humain et au potentiel des fondateurs qu'au modèle économique. Pour les jeunes entrepreneurs et les startups, l'expérience de fonds aussi prestigieux est importante, car elle montre que sur le marché du capital-risque, ce ne sont pas seulement les fonds, mais aussi le partenariat stratégique et l'expérience qui priment.