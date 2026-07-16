Minisforum présente le nouveau mini-PC UM870 Plus : Ryzen 7 et interface OCuLink

La société Minisforum a officiellement annoncé une version mise à jour de son modèle UM870 Plus, élargissant ainsi sa gamme d'ordinateurs compacts. Malgré ses dimensions réduites, cet appareil attire l'attention des passionnés de technologie grâce à ses performances élevées et ses larges possibilités de connectivité. La nouvelle configuration est conçue non seulement pour le travail de bureau, mais aussi pour des tâches exigeantes en ressources. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le cœur de l'appareil est un processeur AMD Ryzen 7 8745H à huit cœurs et 16 threads. Selon ixbt.com, ce chipset est basé sur une architecture moderne, assurant un équilibre entre efficacité énergétique et rapidité. L'ordinateur est équipé de 24 GB de RAM DDR5 et d'un SSD au format M.2 2280 avec interface PCIe 4.0 d'une capacité de 1 TB.

Interfaces et connectivité externe

L'un des aspects les plus importants du modèle UM870 Plus est son ensemble de ports. Le panneau arrière de l'appareil abrite un port USB4 haute vitesse, ainsi que des sorties vidéo HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4. La présence d'un port OCuLink spécial, permettant de connecter des cartes graphiques externes ou des supports de données ultra-rapides, rend ce mini-PC attrayant pour les amateurs de jeux.

Pour les connexions réseau, l'appareil dispose d'un port Ethernet avec une bande passante de 2,5 Gbit/s. Cela minimise la latence lors du transfert de gros volumes de données via Internet filaire. Pour la communication sans fil, les normes les plus modernes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 sont prises en charge.

Le boîtier de l'ordinateur est de couleur argentée et ses dimensions ne sont que de 130 x 126,5 x 50,4 mm. Sur le panneau avant, pour plus de commodité, deux ports USB 3.2 Type-A et un connecteur audio de 3,5 mm sont placés. À l'arrière, il y a deux ports USB 2.0 supplémentaires.

Prix et conditions de vente

Actuellement, le nouveau Minisforum UM870 Plus est disponible sur le marché chinois. Dans le cadre de la promotion initiale, le prix de l'appareil est de 4799 yuans (environ 700 dollars américains). Après la promotion, son prix devrait passer à 5099 yuans (environ 750 dollars).

Sur le marché, de tels appareils compacts et puissants sont généralement populaires parmi les développeurs et les designers. Bien que les ventes officielles n'aient commencé qu'en Chine, il sera bientôt possible de commander ce mini-PC dans le monde entier via des plateformes de vente internationales. Ces appareils sont parfaits pour ceux qui souhaitent abandonner les boîtiers encombrants et optimiser leur espace de travail.