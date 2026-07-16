Neftchi renverse le match en 3 minutes : victoire dramatique à Ferghana

Le choc de la 12e journée de la Superliga d'Ouzbékistan a été riche en émotions. Le leader, Neftchi, a longtemps été mené par Bukhara à domicile, mais a réussi une remontée spectaculaire pour s'imposer 2-1 grâce à deux buts inscrits dans les dernières minutes.

Un penalty rapide met les hôtes en difficulté

Le match au stade Istiqlol de Ferghana a très bien commencé pour les visiteurs. À la 8e minute, Khurshid Mukhtorov a transformé un penalty, donnant l'avantage à Bukhara.

Par la suite, Neftchi a pris l'initiative et a intensifié la pression sur le but adverse. Cependant, les joueurs de Bukhara ont bien défendu et ont conservé leur avance en première mi-temps.

Les remplaçants ont changé la physionomie du match

L'entraîneur de Neftchi a procédé à plusieurs changements après la pause. Jamshid Iskanderov, Farrukh Sayfiyev et Ratinio sont entrés en jeu en début de seconde période, tandis que Stipe Perica a rejoint l'attaque à la 74e minute.

Ces remplacements ont eu un impact décisif sur le sort du match. Les hôtes ont accentué leur pression sur la défense de Bukhara en fin de rencontre.

Deux buts en trois minutes

À la 82e minute, Stipe Perica a égalisé. Trois minutes plus tard, Jamshid Iskanderov a inscrit le deuxième but de Neftchi.

Ainsi, les joueurs de Ferghana ont renversé un match qu'ils perdaient jusqu'à la 82e minute en un temps record.

Événement Minute But sur penalty de Khurshid Mukhtorov 8 Égalisation de Stipe Perica 82 But de la victoire de Jamshid Iskanderov 85 Score final 2:1

La place de leader consolidée

Après cette victoire, Neftchi porte son total à 31 points en 12 matchs et conforte sa place de leader de la Superliga. Le club de Ferghana compte désormais 10 victoires, un nul et une défaite.

Bukhara reste à la 3e place avec 20 points, mais son classement pourrait évoluer à l'issue des autres matchs de la journée.

Neftchi a encore montré son caractère

Pour le champion en titre, c'est une victoire plus importante que trois points ordinaires. Malgré un but encaissé rapidement et une défense adverse solide, l'équipe a continué à se battre jusqu'au bout.

Les buts de Stipe Perica et Jamshid Iskanderov ont assuré une nouvelle remontée dramatique pour Neftchi dans la course au titre.

Selon vous, Neftchi pourra-t-il conserver la tête du classement jusqu'à la fin de la saison ?