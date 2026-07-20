Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a souligné que le développement des technologies d'intelligence artificielle (AI) ne devrait pas engendrer une nouvelle injustice historique dans le monde. S'exprimant lors de l'ouverture de la World AI Conference à Shanghai, le dirigeant chinois a noté la nécessité de créer des opportunités égales pour tous les pays dans l'utilisation de cette technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans son discours, Xi Jinping a appelé à élargir les opportunités technologiques pour les pays du Sud global et à adopter une approche ouverte et inclusive dans le processus de développement. Selon lui, parallèlement à l'accélération de l'adoption de l'AI, il est nécessaire d'accorder une attention sérieuse aux risques associés. Les systèmes doivent toujours rester sous contrôle humain et répondre aux exigences de sécurité.

Le problème de la sécurité et des barrières technologiques

Le dirigeant chinois a vivement critiqué la tendance à une « sécurisation » excessive dans le domaine de l'AI, consistant à limiter le développement technologique sous prétexte de sécurité nationale. Il a souligné que la sécurité d'un pays ne doit pas être assurée au détriment du droit au développement d'autres nations. Ces déclarations interviennent dans le contexte des sanctions technologiques imposées à la Chine par les États-Unis et les pays occidentaux.

Selon les informations d'ixbt.com, Pékin se présente actuellement comme un partisan d'une coopération technologique ouverte. Cela revêt une importance capitale sur la scène internationale, surtout dans un contexte où l'accès aux puces avancées d'entreprises comme NVIDIA et aux technologies d'organisations comme OpenAI est restreint.

Ces débats mondiaux sont également pertinents pour les pays en développement rapide comme l'Ouzbékistan. La concurrence dans le domaine de l'AI prend non seulement un caractère économique, mais aussi géopolitique. La position de la Chine à cet égard pourrait amorcer un nouveau dialogue international sur la répartition équitable des ressources technologiques.

En conclusion, on peut dire que l'intervention de Xi Jinping est interprétée comme un signal contre la fragmentation du marché technologique mondial. Alors que la Chine continue de développer ses propres modèles d'AI, elle exhorte la communauté internationale à élaborer des règles communes dans ce domaine.