Pendant longtemps, le secteur de l'astronautique a été un club fermé, réservé aux hommes ayant une condition physique parfaite et une expérience militaire. Cependant, les recherches modernes et les nouvelles missions bouleversent ces perspectives. Selon un nouvel accord entre l'agence spatiale britannique et la société privée Vast, le sprinter paralympique John McFall devrait s'envoler pour l'espace en 2027. Le vol de cet athlète, amputé d'une partie de la jambe et utilisateur de prothèse, n'est pas seulement une démonstration d'inclusivité, mais le début d'une nouvelle ère dans la médecine spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les experts, certaines caractéristiques physiologiques des personnes en situation de handicap pourraient offrir des avantages inattendus lors de missions spatiales longue durée, comme un vol vers Mars. Par exemple, chez les personnes ayant une mobilité réduite ou ayant subi une amputation, la répartition du poids corporel est différente et la réaction des fluides dans l'organisme en apesanteur est modifiée. Cela pourrait faciliter l'adaptation aux inconforts de l'espace.

Expériences historiques et secrets de résilience

En examinant l'histoire, on constate que dans les études menées par la NASA , les femmes et les personnes ayant certaines caractéristiques physiques ont souvent surpassé les pilotes masculins. Dans les années 1960, des pilotes comme Jerrie Cobb figuraient parmi les 2 % des meilleurs candidats aux tests de résistance, et Wally Funk a pu rester trois fois plus longtemps dans une chambre d'isolement que le record établi par des astronautes masculins. Cependant, en raison des exigences militaires de l'époque, elles ont été privées de la possibilité de voler dans l'espace.

Un autre cas intéressant a été observé dans les années 1950 : la NASA a impliqué 11 hommes malentendants pour étudier l'appareil vestibulaire. Il s'est avéré que ces personnes, dont la fonction de l'oreille interne était altérée, n'ont pas perdu leur capacité de travail même dans des conditions de fortes secousses et de rotation. Pourtant, les pilotes expérimentés souffraient dans de telles situations de fortes nausées et d'une perte d'orientation. Aujourd'hui, 60 à 80 % des astronautes rencontrent exactement ce problème lors des premiers jours dans l'espace.

L'adaptabilité : la clé du succès

En cas d'urgence imprévue dans l'espace, les compétences d'adaptation acquises par les personnes en situation de handicap dans la vie quotidienne peuvent s'avérer utiles. Par exemple, en 2013, lorsque l'astronaute italien Luca Parmitano a effectué une sortie extravéhiculaire, de l'eau a fui dans son casque, limitant presque totalement sa vision et son audition. Il a réussi à regagner un endroit sûr en utilisant ses sens et le toucher. De telles situations sont cruciales pour les missions vers Mars, où la communication avec la Terre peut être retardée jusqu'à 20 minutes.

Actuellement, l'industrie spatiale a fait les premiers pas dans ce domaine :

En 2021, dans le cadre de la mission Inspiration4 de SpaceX, Hayley Arceneaux est devenue la première personne avec une prothèse osseuse à voler dans l'espace ;

En 2025, l'ingénieure Michaela Benthaus devrait devenir la première personne utilisant un fauteuil roulant à participer à un vol suborbital ;

La mission de John McFall sera le premier cas où une personne en situation de handicap est impliquée dans des recherches scientifiques à long terme par une grande agence nationale.

Selon les informations d'ixbt.com, le développement de tels programmes élargit non seulement le cercle des participants, mais aide également à créer des systèmes plus sûrs et plus fiables pour tous les astronautes. Les expéditions spatiales ne nécessitent pas des conditions idéales, mais une équipe capable de s'adapter à tout problème inconnu.