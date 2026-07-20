Une nouvelle ère pour l'énergie nucléaire : Valar Atomics approche la barre des 6 milliards de dollars

La startup californienne Valar Atomics est en négociations pour lever des fonds importants afin de s'imposer sur le marché des petits réacteurs modulaires (SMR). L'entreprise prévoit de lever 1 milliard de dollars, avec une valorisation estimée à 6 milliards de dollars. Cette étape souligne la rapidité des innovations dans le secteur de l'énergie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Valar Atomics a été fondée il y a trois ans avec pour objectif principal de créer des installations nucléaires compactes produites en série. Ces réacteurs se distinguent par un coût inférieur et une mise en service plus rapide que les grandes centrales nucléaires traditionnelles. Selon ixbt.com, l'entreprise avait précédemment levé 450 millions de dollars, avec une valorisation boursière alors estimée à environ 2 milliards de dollars.

L'intelligence artificielle et la solution à la crise énergétique

La croissance fulgurante de Valar Atomics n'est pas un hasard. Aujourd'hui, le développement des technologies d'intelligence artificielle et la popularité de systèmes comme ChatGPT exigent une quantité massive d'énergie électrique pour les centres de données (data-center). Alors que les sources d'énergie traditionnelles peinent à répondre à ce besoin, les petits réacteurs nucléaires sont considérés comme l'alternative la plus viable.

Récemment, l'entreprise a démontré les capacités de sa technologie en pratique. Lors d'un test, un petit réacteur nucléaire a alimenté une puce d'intelligence artificielle de NVIDIA. Suite à ce succès, Valar et NVIDIA ont annoncé un partenariat visant à alimenter les futurs centres de données grâce à l'énergie nucléaire.

Caractéristiques technologiques et concurrence sur le marché

La technologie de Valar Atomics repose sur un réacteur à gaz à haute température refroidi à l'hélium. L'entreprise prévoit de construire des centaines de ces unités modulaires à l'avenir. Cependant, la concurrence dans ce secteur est intense. Actuellement, les principaux acteurs sur le marché des petits réacteurs sont :

TerraPower, soutenu par Bill Gates ;

La startup Kairos Power ;

NuScale Power, le seul fabricant aux États-Unis dont la conception a été officiellement approuvée.

Il convient de noter que les petits réacteurs modulaires restent une technologie en développement et que les délais pour leur déploiement industriel à grande échelle ne sont pas encore fixés. Néanmoins, Valar Atomics plaide pour une simplification des processus de licence. L'entreprise a saisi les autorités judiciaires pour demander une révision des processus d'inspection longs, similaires à ceux des grandes centrales, pour les petits réacteurs expérimentaux.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui visent à développer l'énergie nucléaire, ces petits réacteurs modulaires pourraient constituer une solution intéressante à l'avenir. En effet, ils permettent d'assurer une énergie stable non seulement aux sites industriels, mais aussi aux régions isolées. Le succès d'entreprises comme Valar Atomics devrait transformer radicalement la carte énergétique mondiale.