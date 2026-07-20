L'intelligence artificielle et les neuro-implants redonnent mouvement et sensation à une personne paralysée

Une avancée majeure a eu lieu à la croisée de la médecine et de la technologie : des scientifiques ont réussi à restaurer le mouvement des bras et la sensation tactile chez un patient paralysé depuis quatre ans grâce à l'intelligence artificielle (AI) et à des neuro-implants spécialisés. Les résultats de l'étude, publiés dans la revue Nature Medicine, ouvrent une nouvelle porte d'espoir pour des millions de personnes privées de mobilité suite à une lésion de la moelle épinière. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette expérience unique a impliqué Keith Thomas, qui a subi une grave blessure au cou suite à un plongeon en 2020. Après quatre ans de paralysie totale des bras et des jambes (tétraplégie), Thomas a retrouvé une vie active grâce au système de « double pontage neuronal » (double neural bypass) développé par le Feinstein Institutes for Medical Research du réseau médical Northwell Health.

Comment fonctionne la technologie ?

La base du système repose sur une interface cerveau-ordinateur, des algorithmes d'intelligence artificielle et des méthodes de stimulation électrique de la moelle épinière et du cerveau. Au cours d'une opération complexe de 15 heures, les spécialistes ont implanté 5 réseaux de microélectrodes dans le cerveau de Thomas. Ces puces lisent les signaux cérébraux indiquant l'intention de mouvement et les transmettent à un ordinateur pour traitement.

L'intelligence artificielle analyse les signaux cérébraux et les convertit en commandes transmises aux muscles du poignet. En conséquence, le patient a pu bouger son bras simplement en pensant à effectuer un mouvement. Ce processus est réalisé en rétablissant artificiellement (en contournant) les connexions neuronales naturelles.

Résultats impressionnants et capacité sensorielle

Après le processus d'apprentissage, Keith Thomas a commencé à effectuer des mouvements simples mais auparavant impossibles, comme manger seul, boire dans une tasse et même se gratter le nez. Selon les résultats de l'étude, en 35 semaines, la force de préhension de sa main droite a augmenté de 86 % et celle de sa main gauche de 62 %. Plus surprenant encore, il a réussi à soulever une coquille d'œuf vide sans la casser, même tout en conversant (sans se concentrer).

Dans le cadre du projet, non seulement le mouvement, mais aussi le sens tactile ont été restaurés. Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé la technologie de « miroir cortical » (cortical mirroring). Des capteurs situés sur un bracelet imprimé en 3D ont stimulé la zone sensorielle du cerveau, créant une sensation de toucher. 25 semaines après le début de l'expérience, le patient a recommencé à ressentir son poignet, qu'il ne sentait plus du tout depuis sa blessure.

Les scientifiques soulignent que l'aspect le plus important est le phénomène de neuroplasticité. Deux ans après l'arrêt de la stimulation, certaines fonctions motrices de Thomas ont été préservées. Cela témoigne de la capacité du système nerveux à former de nouvelles connexions. À l'avenir, il est prévu d'utiliser cette technologie pour traiter les complications post-AVC.