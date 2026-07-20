Databricks, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'analyse de données et des technologies d'IA, a atteint une valorisation record de 188 milliards de dollars après son dernier cycle d'investissement. Cette croissance témoigne du fait que l'entreprise devient un maillon essentiel non seulement pour les entrepôts de données, mais aussi pour l'écosystème de l'IA d'entreprise. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, bien que l'entreprise n'ait pas officiellement divulgué le montant exact des fonds levés, les analystes et les médias estiment que cette transaction s'élève à environ 3 milliards de dollars. Ce cycle d'investissement devrait être entièrement finalisé d'ici la fin de l'été de cette année. Ce chiffre confirme une fois de plus le rythme de croissance rapide de Databricks ces dernières années.

En observant la dynamique de la valeur de l'entreprise, on peut constater des chiffres impressionnants. Par exemple, en décembre 2024, l'entreprise était valorisée à 62 milliards de dollars. Peu de temps après, en septembre 2025, ce chiffre a dépassé les 100 milliards de dollars, pour atteindre 134 milliards de dollars en février 2026. Le cap actuel de 188 milliards de dollars a solidement positionné la marque Databricks parmi les géants technologiques.

Passer de l'analyse de données à l'IA

Fondée en 2013, Databricks était initialement spécialisée dans les plateformes de stockage et d'analyse de données d'entreprise à grande échelle. Cependant, avec le début de la révolution de l'IA générative, l'entreprise a radicalement changé sa stratégie. Aujourd'hui, elle propose des produits innovants tels que la base de données Lakebase pour les agents IA, la passerelle Unity et le système Omnigent conçu pour gérer plusieurs agents.

Databricks est un fervent partisan de l'utilisation de modèles d'IA ouverts dans l'environnement d'entreprise. Selon les experts de l'entreprise, les modèles ouverts sont souvent plus efficaces et moins coûteux que les systèmes fermés comme OpenAI ou Anthropic. En particulier, le modèle GLM 5.2, créé par le développeur chinois Z.ai, a été noté pour ses excellents résultats dans les tâches de programmation.

Analyse des coûts et de l'efficacité

Récemment, l'entreprise a publié les résultats de tests internes menés avec ses 3 000 développeurs. L'étude a montré que les coûts de mise en œuvre de l'IA ne dépendent pas seulement du modèle lui-même, mais aussi de l'enveloppe logicielle qui gère son fonctionnement et le contexte des requêtes. Selon l'analyse de Databricks :

L'outil ouvert Pi a montré l'un des meilleurs résultats en termes de rapport qualité-prix ;

L'adaptation des modèles ouverts aux besoins de l'entreprise permet de se passer des licences fermées ;

Il est possible d'augmenter l'efficacité de l'IA de 20 à 30 % en optimisant l'enveloppe logicielle.

De telles plateformes sont également d'une grande importance pour le secteur informatique en plein essor de l'Ouzbékistan. Les banques locales et les grandes entreprises peuvent automatiser leurs processus et intégrer l'IA dans leurs activités en utilisant des solutions comme Databricks. Une telle valorisation de l'entreprise témoigne du fait que la confiance dans l'IA et le boom des investissements sur le marché mondial se poursuivent.