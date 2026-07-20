Meta a breveté une IA capable de détecter les émotions des utilisateurs par la voix

La société Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, a obtenu un brevet pour un nouveau système d'IA capable d'évaluer l'état émotionnel d'un utilisateur en analysant en permanence sa voix et les sons environnants. Cette technologie vise à combiner l'activité numérique avec des données acoustiques de la vie réelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le système ne se contente pas de convertir la parole humaine en texte, mais étudie également ses signes verbaux et non verbaux. Cela inclut des aspects subtils tels que le ton de la voix (intonation), le rire et même le rythme respiratoire. Le modèle d'apprentissage automatique analyse ces données pour suivre l'évolution de l'humeur de l'utilisateur.

Domaines d'application de la technologie

Dans les documents de brevet, il est noté que cette innovation sera principalement utilisée dans le domaine du fitness et du mode de vie sain. Meta décrit le système comme un assistant virtuel capable d'adapter les plans d'entraînement en fonction de l'état mental de l'utilisateur. Par exemple, si une personne est stressée, le système peut recommander des exercices relaxants au lieu d'activités physiques intenses.

De plus, la technologie peut combiner les données audio avec d'autres contextes, tels que les rappels de médicaments, l'emploi du temps et la localisation. Cela permet d'identifier le lien entre les changements émotionnels d'une personne et ses habitudes quotidiennes.

Questions de confidentialité et de sécurité

Le nouveau système soulève de sérieuses questions concernant la vie privée des utilisateurs. Alors que les trackers de fitness classiques ne collectent que des informations sur l'activité physique (nombre de pas ou pouls), la technologie proposée par Meta nécessite d'écouter et d'analyser toutes les conversations environnantes. Cela renforce naturellement les inquiétudes concernant la sécurité des données personnelles.

Il convient de noter que l'obtention d'un brevet ne signifie pas que cette technologie sera bientôt mise en œuvre. Les géants de la technologie déposent souvent des brevets pour protéger des idées susceptibles d'être réalisées à l'avenir, mais toutes n'atteignent pas le stade de produit fini.

Des expériences similaires dans le secteur n'ont pas toujours été couronnées de succès. Par exemple, en 2020, Amazon a présenté le bracelet Halo Band, qui analysait le ton de la voix. Cependant, après de vives critiques de la part des utilisateurs, l'entreprise a retiré le microphone des modèles suivants et a complètement arrêté cette gamme de produits en 2023. Pour l'instant, Meta n'a pas annoncé de plans pour lancer un nouvel appareil basé sur cette technologie.