La principale nouveauté de l'appareil photo de l'iPhone 18 Pro Max révélée

Apple continue de travailler sur ses futurs smartphones phares. Bien que la série iPhone 17 n'ait pas encore été présentée, des informations techniques importantes concernant l'appareil photo de l'iPhone 18 Pro Max sont apparues sur le réseau. La principale nouveauté devrait être l'introduction d'une technologie d'ouverture variable sur l'appareil photo principal. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, ces informations ont été divulguées suite à une fuite de documents internes de Tata Electronics par le groupe de hackers World Leaks. D'après les journaux de diagnostic, les ingénieurs d'Apple prévoient d'utiliser le capteur Sony IMX905 dans le modèle iPhone 18 Pro Max. Ce nouveau capteur remplacera celui attendu sur l'iPhone 17 Pro Max.

Il convient de noter que la taille des pixels restera inchangée à 1,22 µm dans le nouveau capteur. Cela indique qu'Apple concentre ses efforts sur l'amélioration de la qualité d'image grâce au système d'ouverture mécanique variable. Une telle technologie permet de contrôler la profondeur de champ et la netteté à un niveau professionnel en ouvrant davantage l'ouverture dans des conditions de faible luminosité et en la fermant lorsque la lumière est abondante.

Autres composants du système photo

Selon les informations divulguées, aucun changement radical n'est prévu pour le reste du système photo. L'appareil conservera un certain nombre de solutions technologiques héritées de ses prédécesseurs. En particulier, le smartphone serait équipé des capteurs suivants :

Téléobjectif basé sur le capteur Sony IMX973 ;

Appareil photo ultra grand-angle fonctionnant avec le capteur Sony IMX972 ;

Scanner LiDAR basé sur le Sony IMX591 ;

Caméra frontale avec capteur Sony IMX914.

De plus, le système de stabilisation optique à trois axes sera conservé sur le téléobjectif pour assurer la stabilité de l'image. Cela permet de minimiser au maximum les vibrations lors de la prise de vue d'objets éloignés.

La technologie d'ouverture variable n'est pas une nouveauté absolue sur le marché des smartphones, mais on s'attend à ce qu'Apple adapte ce système à son écosystème en l'intégrant aux capacités du logiciel et de l'AI. Cela pourrait ouvrir de nouveaux horizons pour les utilisateurs d'iPhone en photographie de portrait et de nuit.

Pour l'instant, Apple n'a pas officiellement réagi à ces informations. Cependant, les prédictions d'insiders influents et les documents divulgués montrent que l'iPhone 18 Pro Max deviendra l'un des appareils les plus puissants du marché en termes de capacités photo. La présentation officielle de ce flagship est prévue pour l'automne 2026.