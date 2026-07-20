Le nouveau smartphone Mix Fold 5 de Xiaomi rappelle le design de l'iPhone Ultra

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Le nouveau smartphone Mix Fold 5 de Xiaomi rappelle le design de l'iPhone Ultra

La course aux appareils pliables sur le marché des smartphones atteint une nouvelle étape. Le géant technologique chinois Xiaomi se prépare à présenter son prochain flagship, le modèle Mix Fold 5. Les premières images « live » apparues sur Internet montrent que le nouvel appareil impressionnera les leaders du secteur non seulement par ses caractéristiques techniques, mais aussi par son design. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, un échantillon d'ingénierie portant le nom de code « Lhasa » est apparu sur les réseaux. Les lignes de design de cet appareil attirent l'attention par leur forte ressemblance avec les concepts très attendus de l'iPhone Ultra et du Samsung Galaxy Z Fold 8. Cela témoigne de l'intention de la marque Xiaomi de renforcer sa position sur le segment premium.

Capacités techniques et nouvelle plateforme

L'aspect le plus inattendu du modèle Mix Fold 5 concerne son matériel. Habituellement, les flagships s'appuient sur des puces Snapdragon, mais cet appareil devrait fonctionner sur la plateforme Xiaomi Xring O3, développée en interne par Xiaomi. Le logiciel choisi est la nouvelle interface HyperOS 4 basée sur Android 17. Cela est également intéressant pour les utilisateurs, car l'entreprise met l'accent sur l'optimisation de son écosystème.

L'écran principal de l'appareil mesure entre 7,5 et 7,6 pouces, et la pliure au niveau de la charnière est devenue presque imperceptible. Par rapport aux modèles précédents, le boîtier est légèrement plus large et plus compact, ce qui facilite grandement son utilisation à une main.

Appareil photo et autonomie

Xiaomi poursuit traditionnellement sa collaboration avec Leica pour l'optique. Le panneau arrière du smartphone présente un bloc photo disposé horizontalement avec le logo de la célèbre marque allemande. Le capteur principal devrait offrir une résolution de 200 mégapixels, ce qui constitue l'un des chiffres les plus élevés parmi les smartphones pliables.

Les autres aspects importants de l'appareil sont les suivants :

  • une batterie puissante de 6000 mAh ;
  • technologie de charge sans fil ;
  • système de protection contre l'eau ;
  • lecteur d'empreintes digitales monté sur le côté.
Selon les prévisions, la présentation officielle du Xiaomi Mix Fold 5 aura lieu en août de cette année. Le prix de départ de l'appareil sur le marché chinois devrait se situer autour de 1400 dollars. Si ces informations sont confirmées, le nouveau flagship sera un concurrent digne des modèles les plus chers d'iPhone et de Samsung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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