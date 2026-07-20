Xiaomi change de stratégie : la série Xiaomi 18 ne comportera pas de modèle Ultra

Le géant technologique chinois Xiaomi a décidé de modifier de manière inattendue ses plans pour le lancement de sa prochaine famille de smartphones phares. Selon des informations d'initiés, l'entreprise accélère non seulement le calendrier de sortie des appareils, mais procède également à une réforme majeure de la hiérarchie de ses fleurons. Ces changements visent à accroître la compétitivité de la marque sur le marché mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par l'initié renommé Yogesh Brar, les smartphones de la série Xiaomi 18 devraient faire leurs débuts deux mois plus tôt que d'habitude, soit dès décembre de cette année. Les années précédentes, l'entreprise présentait ses nouveaux fleurons vers le printemps. Cette décision précipitée pourrait s'expliquer par le désir de gagner un avantage concurrentiel face aux autres grands acteurs du marché, notamment Samsung et Apple.

Le Pro Max remplace l'Ultra

L'aspect le plus surprenant de cette nouvelle génération d'appareils est l'absence de la version Ultra à laquelle nous étions habitués dans la série Xiaomi 18. L'entreprise a décidé de nommer le modèle doté des spécifications techniques les plus élevées Xiaomi 18 Pro Max. Ainsi, la nouvelle gamme se composera de trois modèles principaux : Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max.

Ce changement stratégique ressemble davantage au système de dénomination des modèles iPhone d'Apple. En nommant son fleuron le plus puissant "Pro Max", Xiaomi souhaite exprimer plus clairement dans l'esprit des consommateurs que cet appareil intègre les technologies de pointe. Le Xiaomi 18 Pro Max sera le leader de la série en termes de caméra, d'écran et de capacités de charge.

Selon la publication ixbt.com, Yogesh Brar, qui a diffusé ces informations, avait déjà prédit avec précision les caractéristiques d'appareils tels que le Redmi A1, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, ainsi que le OnePlus 11 avant leur sortie. C'est pourquoi ces informations sur la série Xiaomi 18 sont accueillies avec une grande confiance dans le monde de la technologie.

Pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan, cette nouvelle signifie que les fleurons de Xiaomi arriveront plus tôt sur le marché local. Habituellement, quelques semaines après la présentation en Chine, les nouveaux modèles arrivent sur les étagères de nos magasins. Les changements de stratégie devraient contribuer à renforcer la position de la marque Xiaomi sur le segment premium.