Innovation dans les technologies spatiales : Roskosmos présente une antenne géante de 12 mètres

Les ingénieurs de la société russe Reshetnyov ont développé un réflecteur d'antenne déployable de nouvelle génération de 12 mètres de diamètre, conçu pour les engins spatiaux. Ce dispositif, surnommé « parapluie spatial », se distingue des modèles précédents par sa conception et ses capacités techniques, visant à accroître l'efficacité des futurs satellites. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, la principale particularité de cette nouvelle invention réside dans un schéma inédit de pliage du filet réfléchissant. Cette méthode permet de replier le réflecteur de manière très compacte avant le vol. En conséquence, l'antenne géante s'intègre facilement dans l'espace restreint de la coiffe du lanceur, ce qui constitue une avancée majeure en termes de logistique et d'ingénierie.

Mécanisme simplifié et haute fiabilité

Le déploiement de structures complexes dans l'espace a toujours été un processus risqué. Dans ce nouveau projet, les ingénieurs ont réussi à résoudre ce problème. Désormais, une fois en orbite, l'antenne est mise en position de travail à l'aide d'un seul actionneur. La simplification du mécanisme augmente considérablement sa fiabilité, car moins il y a de pièces mobiles, plus la probabilité de défaillance est faible.

Un autre aspect important est la réduction du poids de l'appareil. Les développeurs ont réussi à réduire la masse totale du réflecteur d'environ 5 %. Compte tenu de la lutte pour chaque kilogramme de charge utile dans le domaine des technologies spatiales, cet indicateur permet d'économiser sur les coûts de lancement des fusées et de libérer de l'espace pour d'autres équipements scientifiques.

Actuellement, un prototype du nouvel appareil a été fabriqué et a passé avec succès tous les tests nécessaires. Les experts soulignent que cette technologie sera largement utilisée pour les satellites de communication, les appareils météorologiques et les sondes destinées à l'exploration spatiale lointaine.

Cette innovation est mise en œuvre dans le cadre des programmes spatiaux prometteurs de la Russie. La prochaine étape prévoit l'installation de ces « parapluies » de 12 mètres sur de véritables engins spatiaux et leur test dans l'espace ouvert. De telles solutions technologiques aideront à améliorer la qualité du signal transmis par satellite et à étendre la couverture des données.