Le modèle Kimi K3 de Moonshot accusé de vol de technologie Anthropic

De nouvelles controverses éclatent dans le monde de l'IA : des conseillers de la Maison Blanche ont accusé la société chinoise Moonshot de copier illégalement la technologie Fable d'Anthropic pour créer son modèle Kimi K3. Dans ce contexte, Washington envisage d'imposer des restrictions sur les modèles open source chinois. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Michael Kratsios, conseiller scientifique de la Maison Blanche, affirme que le modèle Kimi K3 a été créé non seulement en volant la propriété intellectuelle américaine, mais aussi en utilisant des puces haute performance interdites à l'exportation. Selon lui, une telle cyberespionnage industriel porte gravement atteinte à la recherche américaine. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a également confirmé que des « filigranes » (watermarks) typiques des développements américains sont retrouvés dans de nombreux modèles chinois.

Le doute des experts : techniquement impossible

Bien que le vol soit évoqué dans les cercles politiques, les experts du secteur doutent qu'il soit possible de créer un modèle en si peu de temps par simple copie. Selon Braden Hancock, fondateur de Snorkel AI, étant donné que le modèle Fable a été présenté début juillet, il est techniquement impossible de retraiter une telle base de données et de lancer un nouveau modèle avec succès en seulement deux semaines.

Les spécialistes ont également évoqué le processus de « distillation ». Dans ce processus, un modèle est entraîné sur la base des principes de fonctionnement et des réponses d'un autre. Cependant, Nathan Lambert, chercheur à l'Allen Institute for AI, souligne que les modèles chinois atteignent déjà le niveau mondial et qu'une simple copie ne donne plus de résultats significatifs. Selon lui, le secret des modèles puissants comme Kimi K3 ne réside pas seulement dans le vol de données, mais dans des méthodes d'entraînement complexes.

Problèmes d'entraînement complexe et d'infrastructure

L'entraînement d'un modèle via un autre système (supervised fine-tuning) amène parfois le nouveau modèle à se comporter comme Claude ou une autre IA populaire. C'est précisément cette situation qui a pu susciter l'idée de « vol » chez les politiciens. Mais comme le souligne Lambert, pour obtenir une réelle croissance, il faut une infrastructure complexe impliquant des dizaines de millions d'agents et un apprentissage par renforcement (reinforcement learning).

Pour l'instant, Moonshot n'a pas répondu officiellement aux questions sur ses processus d'entraînement. Néanmoins, cette situation devrait marquer une nouvelle étape dans la guerre froide technologique entre les États-Unis et la Chine. Si une interdiction est imposée aux modèles open source chinois, cela pourrait complètement modifier l'équilibre des forces sur le marché mondial de l'IA.

Selon TechCrunch, le vol de données via le système API d'Anthropic est un processus extrêmement coûteux et inefficace en termes de temps. Par conséquent, il est fort probable que le succès du modèle Kimi K3 repose non seulement sur le vol, mais aussi sur des solutions d'ingénierie uniques.