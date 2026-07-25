Coupure d'Internet à New Delhi: un mouvement de jeunesse se soulève contre le gouvernement

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Coupure d'Internet à New Delhi: un mouvement de jeunesse se soulève contre le gouvernement

Les restrictions sur les services Internet mobile ont été prolongées dans la capitale indienne, New Delhi, en raison de troubles civils et de manifestations de la jeunesse. Le Premier ministre Narendra Modi fait face à une résistance aussi sérieuse de la part de la jeune génération pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Suite à l'escalade de la situation, le gouvernement a été contraint de suspendre les services de communication dans les districts centraux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un mouvement d'étudiants et de jeunes appelé "Cockroach" (Cockroach Janta Party — CJP) a émergé comme la principale force motrice de ces protestations. Des négociations entre les dirigeants de ce mouvement et des représentants du gouvernement devraient avoir lieu pour résoudre la crise dans le système éducatif du pays. Selon ixbt.com, cette réunion se déroule alors que le mécontentement social s'accroît parmi les jeunes.

Corruption dans l'éducation et annonce d'une grève de la faim de masse

Une série de scandales et d'infractions dans le système d'examens du pays a déclenché l'escalade des manifestations. En particulier, l'activiste Sonam Wangchuk avait entamé une grève de la faim de 26 jours pour attirer l'attention sur les problèmes du secteur éducatif. Bien qu'il ait cessé sa protestation, la méfiance du public envers le gouvernement n'a pas faibli. Les jeunes exigent la démission du ministre de l'Éducation et une réforme radicale du système.

Conformément à la décision du gouvernement, les entreprises de télécommunications ont restreint le service de transmission de données dans les zones centrales de New Delhi. Cette mesure a été prise pour empêcher les manifestants de communiquer entre eux et pour éviter une nouvelle expansion de la vague de protestation. Cependant, de telles actions sont interprétées sur les réseaux sociaux comme une tentative du gouvernement de réprimer la liberté d'expression.

Le mouvement "Cockroach": de la satire à une force politique réelle

Le mouvement "Cockroach" a une histoire unique sur la scène politique indienne. Initialement formé comme une satire, ce mouvement est né en mai 2026 après que le président de la Cour suprême de l'Inde a comparé les jeunes sans emploi à des cafards. Cette comparaison insultante a unifié les jeunes et les a transformés en une véritable force politique.

Aujourd'hui, le CJP est devenu la voix non seulement des étudiants, mais de toute la génération "Zoomer". Leurs principales revendications sont les suivantes :

  • Mettre fin à la corruption dans le système éducatif et assurer la transparence des examens ;
  • Développer des programmes gouvernementaux pour résoudre le problème du chômage ;
  • Assurer la participation des jeunes au processus de prise de décision politique ;
  • Mettre fin à l'attitude discriminatoire des personnalités politiques envers les jeunes.
Ces événements en Inde pourraient servir de signal unique pour d'autres pays de la région. L'organisation rapide des jeunes via les réseaux sociaux et leur opposition aux institutions politiques traditionnelles montrent que le mécontentement est entré dans une nouvelle phase à l'ère des technologies modernes. Pour l'instant, la situation ne s'est pas stabilisée à New Delhi, et le résultat des négociations devrait déterminer la future direction politique du pays.

IndeNew DelhiInternetManifestationNarendra Modi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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