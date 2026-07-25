Le Real Madrid veut-il battre son record de transferts pour Michael Olise : Rumeur et réalité

Les informations selon lesquelles le club espagnol du Real Madrid préparerait une transaction XXL pour secouer la planète football lors du prochain mercato font la une des médias sportifs. Il s'agit de la star du Bayern Munich et de l'équipe de France, Michael Olise. Suite à sa prestation étincelante lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, la valeur marchande du joueur a atteint des sommets astronomiques. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

En s'illustrant lors du Mondial, Olise a attiré l'attention non seulement des experts, mais aussi des recruteurs des plus grands clubs. Durant le tournoi, il a délivré 7 passes décisives, battant le record vieux de 56 ans de la légende Pelé. Fait notable, 5 de ces offrandes ont été directement transformées en buts par Kylian Mbappe. C'est précisément cette connexion qui aurait exacerbé l'intérêt du club madrilène.

La promesse de Florentino Perez et le prix du transfert

Selon les rumeurs, le président du Real Madrid, Florentino Perez, aurait préparé une offre de 150 millions d'euros, ce qui constituerait un record pour le club. Certaines sources estiment que cette somme pourrait même dépasser les 200 millions d'euros, effaçant ainsi le record établi par Neymar. Si cet accord se concrétise, Michael Olise deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire du football.

Cependant, Florentino Perez lui-même répond avec prudence aux questions à ce sujet. Lors d'une interview accordée à l'émission "Horizonte", bien qu'il ait reconnu qu'Olise est un joueur fantastique, il a nié l'existence de négociations en cours avec lui. Selon Perez, le club a besoin d'un milieu de terrain capable de se projeter vers l'attaque, et ce transfert devrait susciter une immense excitation chez les supporters.

Le facteur Kylian Mbappe et la concurrence

Des informations indiquent que Kylian Mbappe, récemment arrivé au Real Madrid, soutiendrait le transfert de son compatriote. Perpétuer au niveau des clubs le duo performant de l'équipe nationale pourrait transformer l'attaque de la « Maison Blanche » en une force inarrêtable. Malgré cela, il est évident que le Bayern ne laissera pas partir si facilement l'un de ses représentants les plus talentueux.

D'après The Guardian, malgré les dénégations de Perez, Olise demeure la cible principale. Toutefois, les Madrilènes étudient parallèlement d'autres options. Par exemple, le refus récent d'une offre de 150 millions d'euros formulée pour l'attaquant de l'Atlético de Madrid Julian Alvarez témoigne de la stratégie agressive du club sur le marché.

Pour l'instant, aucune négociation officielle n'a débuté concernant le transfert de Michael Olise. Néanmoins, la jeunesse du joueur, ses qualités techniques et son record en Coupe du monde font de lui un candidat idéal pour le projet des Galacticos tel que celui du Real Madrid. Le prochain mercato devrait apporter toutes les réponses à ce sujet.