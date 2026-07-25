Succès de SpaceX : tous les satellites Starlink V3 sont connectés

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Succès de SpaceX : tous les satellites Starlink V3 sont connectés

SpaceX, dirigée par Elon Musk, a franchi une étape importante dans l'exploration spatiale et l'expansion du réseau Internet mondial. Lors du dernier vol du lanceur Starship, une connexion réussie a été établie avec l'ensemble des 20 satellites Starlink V3 de nouvelle génération mis en orbite. C'est ce qu'a déclaré Michael Nicholls, ingénieur de l'entreprise en charge des projets Starlink et AI, selon Ixbt.com rapporte .

Selon l'expert, les stations au sol ont établi des liaisons radio avec les 20 appareils. De plus, les liaisons laser, cruciales pour la transmission de données inter-satellites, ont également été testées. Toutes les données télémétriques nécessaires ont été reçues des appareils, ce qui indique que le système est pleinement opérationnel.

Mises à jour technologiques et processus de test

Les satellites de la série Starlink V3 serviront à augmenter considérablement la capacité du réseau mondial de SpaceX. Ces appareils de nouvelle génération sont équipés de systèmes d'antennes plus puissants et de technologies de communication laser améliorées par rapport à leurs prédécesseurs. D'après le site ixbt.com, ces tests ont également permis de vérifier en pratique les capacités de la fusée Starship.

Il convient de noter que cette session de communication réussie intervient après l'annonce par SpaceX du premier déploiement massif de satellites Starlink V3. Bien que, lors de la phase initiale, certains appareils n'aient pas atteint l'orbite prévue et aient brûlé dans l'atmosphère, l'établissement d'une connexion stable avec les autres appareils a fourni des données précieuses aux ingénieurs.

L'avenir du projet Starship

Elon Musk a salué le dernier vol de Starship, mettant particulièrement en avant le bouclier thermique amélioré du vaisseau. Selon lui, le vaisseau s'est comporté mieux que prévu lors de sa rentrée atmosphérique. Cela permettra à l'avenir de placer en orbite des charges plus importantes et plus lourdes, y compris des centaines d'appareils Starlink V3 simultanément.

Pour les régions où l'infrastructure Internet est en développement, de telles avancées technologiques revêtent une grande importance. L'expansion du réseau Starlink et l'augmentation de sa capacité de transmission rapprocheront l'accès à l'Internet par satellite haut débit, même dans les zones les plus reculées. Actuellement, SpaceX poursuit la couverture mondiale de son réseau.

Le succès du projet poursuit non seulement des objectifs commerciaux, mais aussi scientifiques. Les données obtenues via Starlink V3 serviront de base fondamentale pour de futurs vols vers Mars et l'organisation de communications spatiales longue distance. Les ingénieurs de l'entreprise analysent les données télémétriques reçues pour optimiser davantage le système en vue des prochaines missions.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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