Le gouvernement russe a décidé de privatiser la confiserie de Lipetsk, appartenant à la corporation Roshen, fondée par l'ancien président ukrainien Petro Porochenko. Les actifs de l'entreprise avaient été transférés à l'État russe à la suite d'une procédure judiciaire.

Le Conseil des ministres a inclus 99,9 % des actions de l'usine et de la société associée dans le plan de privatisation pour 2026-2028. La valeur de la future transaction et les acheteurs potentiels n'ont pas encore été divulgués.

Les actifs transférés à l'État après une décision de justice

Selon les informations fournies, une procédure judiciaire a été engagée en février 2024 à l'initiative du Bureau du Procureur général de Russie.

En conséquence, les actions et parts appartenant aux structures de Roshen à Lipetsk ont été transférées à la propriété de la Fédération de Russie. Par la suite, le directeur du Service fédéral des huissiers de justice, Dmitri Aristov, a annoncé que les actions de l'usine étaient officiellement passées sous contrôle étatique.

99,9 % des actions incluses dans le plan

Le Conseil des ministres russe a ajouté les actifs suivants au plan de privatisation :

Confiserie de Lipetsk ;

LLC « Roshen » ;

99,9 % des actions de ces structures.

La privatisation est prévue entre 2026 et 2028. Cependant, aucun détail n'a été fourni concernant la date de vente, le prix initial ou la forme du processus.

L'usine a cessé sa production en 2017

Roshen est l'un des plus grands fabricants de produits de confiserie au monde.

En 2017, l'entreprise a annoncé la fermeture de l'usine de Lipetsk, invoquant des raisons politiques et économiques. Depuis lors, la production a été arrêtée.

À l'époque, la corporation estimait ses actifs restants en Russie à environ 200 millions de dollarsenviron.

Informations principales Indicateur Année de fermeture de l'usine 2017 Processus de transfert des actifs à l'État 2024 Part à privatiser 99,9 % Période du plan 2026–2028 Valeur précédente des actifs Environ 200 millions de dollars

Quel sera l'avenir de l'entreprise ?

Comme l'usine ne produit plus rien depuis longtemps, on ignore si un nouvel investisseur relancera l'entreprise ou utilisera ses actifs à d'autres fins.

Le montant des revenus issus de la privatisation et les entreprises participant à la vente n'ont pas non plus été révélés.

Petro Porochenko a été inscrit par le Rosfinmonitoring russe sur la liste des personnes liées à des activités extrémistes ou au terrorisme. Il s'agit d'une classification juridique des autorités russes compétentes.

Selon vous, l'usine de Lipetsk, restée inactive pendant de nombreuses années, reprendra-t-elle ses activités entre les mains d'un nouvel investisseur ? Laissez votre avis dans les commentaires.