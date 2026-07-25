Le Real lance les démarches pour le transfert de Rodri

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Le Real lance les démarches pour le transfert de Rodri

Le Real Madrid étudie Manchester City la possibilité de s'attacher les services du milieu de terrain Rodri lors du mercato estival. Selon le journaliste de The Athletic David Ornstein, les Madrilènes ont entamé les premiers travaux concernant le transfert du joueur espagnol.

Aucune négociation officielle n'a encore eu lieu entre les deux clubs. Néanmoins, il est rapporté que la direction du Real évalue positivement les chances de parvenir à un accord.

Le Real veut réaliser le transfert dès cet été

Selon l'article préparé par David Ornstein et Mario Cortegana, le Real Madrid a pour objectif de recruter Rodri non pas comme un plan à long terme, mais dès le mercato estival en cours.

Le club madrilène n'a pas encore envoyé d'offre officielle à Manchester City. Il n'a pas non plus été annoncé que des négociations avaient commencé entre les parties concernant l'indemnité de transfert ou les conditions.

Cependant, la source a souligné que le Real exprime une ferme conviction quant à la possibilité de réaliser ce transfert.

«Manchester City» ne veut pas laisser partir Rodri

Le club mancunien a l'intention de conserver l'un de ses milieux de terrain clés dans l'équipe.

Selon les informations, la direction de City espère que Rodri restera dans l'équipe la saison prochaine, qu'il signe ou non un nouveau contrat.

Cela pourrait rendre les négociations de transfert beaucoup plus complexes pour le Real, car le contrat actuel du joueur court encore sur plus d'une saison.

Quand le contrat de Rodri expire-t-il ?

Le contrat du capitaine de l'équipe nationale d'Espagne avec Manchester City court jusqu'en juin 2027.

Information principale

Détail

Joueur

Rodri

Club actuel

Manchester City

Club intéressé

Real Madrid

Durée du contrat

Jusqu'en juin 2027

Négociations officielles

Pas encore commencées

Par conséquent, Manchester City est en position de force dans les négociations et n'est pas obligé de vendre le joueur.

Pourquoi le Real a-t-il choisi Rodri précisément ?

Rodri se distingue par sa capacité à contrôler le rythme du jeu au milieu de terrain et à assurer l'équilibre entre la défense et l'attaque.

Le fait qu'il soit le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne montre également ses qualités de leader. Le Real cherche probablement à renforcer encore son entrejeu grâce à un milieu expérimenté et de haut niveau.

Cependant, les conditions financières du transfert, la position personnelle de Rodri et le prix potentiel de Manchester City n'ont pas encore été divulgués.

Les négociations décisives sont encore à venir

À l'heure actuelle, le transfert de Rodri au Real n'en est qu'au stade de l'intérêt des Madrilènes et des premiers travaux sur le dossier.

Une offre officielle, des négociations entre les clubs et la décision du joueur détermineront le destin de ce transfert. Il est prévu qu'il ne sera pas facile de trouver un accord, car Manchester City est déterminé à le garder.

Selon vous, Rodri est-il le choix idéal pour le milieu de terrain du Real Madrid ? Laissez votre avis dans les commentaires.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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