Lenovo présente le PC tout-en-un ThinkCentre X doté d'un écran atypique

Connue sur le marché des technologies informatiques pour ses solutions innovantes, la société Lenovo a lancé sur le marché international son nouveau PC tout-en-un baptisé ThinkCentre X AIO Aura Edition. La principale spécificité de cet appareil réside dans son format d'affichage, qui diffère radicalement des moniteurs traditionnels et offre de nouvelles opportunités aux utilisateurs professionnels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'écran de 27,6 pouces de l'appareil possède un ratio d'aspect de 16:18. Selon le fabricant, un tel format crée une surface de travail équivalente à la taille de deux feuilles de papier A4 superposées. Cela permet, en particulier aux analystes, programmeurs et designers qui travaillent beaucoup avec des documents, de voir plus d'informations dans le sens vertical.

Possibilités techniques et performances

Selon ixbt.com, la version de base du tout-en-un ThinkCentre X est équipée d'un processeur Intel Core Ultra 5 325. L'appareil dispose également de 16 GB de RAM LPDDR5X et de 512 GB de stockage (SSD). Pour ceux qui recherchent des performances supérieures, des configurations avec un processeur Intel Core Ultra X7 368H et une carte graphique intégrée Intel Arc B390 sont également proposées.

En ce qui concerne la technologie d'écran, il s'agit d'une dalle IPS dotée d'une résolution de 2560 x 2880 pixels. Le moniteur prend en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz et offre une luminosité de 300 nit. En termes de fidélité des couleurs, il couvre 98 pour cent de l'espace colorimétrique DCI-P3, ce qui garantit un rendu naturel des couleurs lors du traitement graphique.

Concernant le système de stockage, les ingénieurs de Lenovo n'ont pas oublié les possibilités d'extension. Il est possible d'installer un SSD au standard PCIe Gen5 d'une capacité allant jusqu'à 2 TB dans l'appareil. De plus, les utilisateurs auront la possibilité d'ajouter un stockage supplémentaire au format M.2 2280, ce qui est très important pour les professionnels travaillant avec de grands volumes de données.

Prix et position sur le marché

Le prix de départ de ce tout-en-un atypique est fixé à environ 2300 dollars. Bien que ce prix soit supérieur au segment moyen, le facteur de forme unique de l'appareil et sa qualité de fabrication élevée le placent parmi les équipements de bureau professionnels. Sur le marché ouzbek également, de tels appareils sont généralement appréciés par les clients professionnels et les spécialistes de niche.

En résumé, le Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition est une excellente alternative pour ceux qui sont fatigués des moniteurs standard au format 16:9 ou 21:9 du marché et qui souhaitent augmenter leur efficacité au travail. Travailler sur un seul écran unifié et étendu verticalement au lieu de deux moniteurs pourrait devenir une nouvelle tendance dans l'organisation de l'espace de travail moderne.