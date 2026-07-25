Rodri dans le viseur du Real Madrid : l'entraîneur de Manchester City clarifie la situation

Le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a réagi aux rumeurs de transfert concernant le milieu de terrain espagnol Rodri. Alors que les informations sur un intérêt sérieux du Real Madrid se multiplient ces derniers temps, le technicien s'est exprimé sur ce joueur clé de l'effectif. C'est ce que rapporte Goal.com, informe .

Capitaine de l'équipe d'Espagne et vainqueur de la Coupe du monde, Rodri doit actuellement faire face à des problèmes de santé. Le joueur de 30 ans devrait subir une intervention chirurgicale au dos dans les prochains jours. Cela alimente encore plus les interrogations sur son avenir, d'autant plus qu'il ne lui reste qu'un an de contrat avec Manchester City.

Rumeurs de transfert et réaction de l'entraîneur

Selon le Manchester Evening News, Enzo Maresca a souligné qu'il n'était pas inquiet des bruits entourant la star de l'équipe. « Il est tout à fait normal qu'il y ait des rumeurs autour des grands joueurs. Je ne m'en fais pas. Il a remporté la Coupe du monde et a été l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Chaque entraîneur au monde aimerait avoir un joueur comme Rodri dans son équipe », a déclaré le technicien italien.

Bien que Rodri ait remporté le Ballon d'Or 2024, il traverse une période difficile marquée par les blessures. En raison d'une grave blessure au genou (ligaments croisés) subie en septembre 2024, il a manqué la quasi-totalité de la saison. Désormais, une petite opération au dos pourrait retarder légèrement sa préparation pour la nouvelle saison.

Avenir et indemnité de transfert potentielle

D'après les informations du journal AS, Rodri ne serait pas contre l'idée de poursuivre sa carrière en Liga, en particulier au Real Madrid. Cependant, le joueur fait preuve de professionnalisme et se concentre actuellement sur sa rééducation. De son côté, la direction de Manchester City serait disposée à le laisser partir pour environ 60 millions d'euros si le joueur refuse de prolonger son contrat.

The Athletic indique qu'aucune date précise de retour sur les terrains n'a été fixée pour Rodri après son opération. Cela augmente la probabilité qu'il rate les premières journées de Premier League. Enzo Maresca et son staff technique vont désormais devoir réfléchir aux schémas tactiques à adopter pour le début de saison sans Rodri.

Ce feuilleton de transferts retient également l'attention des observateurs, car Rodri est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs du football moderne. Son transfert potentiel vers un grand club comme le Real Madrid pourrait modifier considérablement l'équilibre des forces dans le football européen.