Une usine historique en Allemagne mise en vente pour seulement 1 euro

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Une usine historique en Allemagne mise en vente pour seulement 1 euro

La ville de Saxe-Anhalt située dans le Land allemand de Tangerhütte , a mis aux enchères un vaste complexe industriel datant du XIXe siècle. Situé au nord de Magdebourg, ce site historique a attiré l'attention avec un prix de départ fixé à seulement 1 euro .

Il est indiqué que cette entreprise a été fondée en 1842 après la découverte de gisements de minerai de fer dans la région. En peu de temps, l'usine a transformé Tangerhütte d'une simple petite ville en l'un des grands centres industriels. À cette époque, plus de 1 500 habitants de la ville travaillaient précisément dans cette entreprise.

Durant la période de prospérité économique de la fin du XIXe siècle, l'usine fabriquait des lampadaires, des escaliers en colimaçon, des baignoires et même des pavillons de thé entiers. La demande pour ces produits était très forte et ils étaient exportés non seulement en Allemagne, mais aussi vers des pays comme le Japon, l'Égypte et l'Argentine . Cela a contribué à la renommée internationale de l'usine.

Cependant, la République démocratique allemande (RDA) ayant cessé d'exister, ce complexe industriel légendaire a progressivement arrêté ses activités et est tombé à l'abandon.

Désormais, la municipalité a pour objectif de trouver un investisseur capable de redonner vie au site. C'est pourquoi le prix de départ de l'usine a été symboliquement fixé à 1 euro . Les candidats souhaitant participer aux enchères doivent soumettre leurs dossiers d'ici le 30 septembre .

Cependant, une grande responsabilité attend le nouveau propriétaire. Selon les conditions de la vente aux enchères, l'acheteur devra consolider d'urgence les façades historiques protégées en tant que monuments architecturaux et garantir leur conservation à long terme.

AllemagneTangerhütteMagdebourgJaponRépublique démocratique allemande
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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