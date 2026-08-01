Les prix des modèles iPhone 18 Pro devraient augmenter considérablement

Il a été annoncé que les prix des smartphones phares — iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max — qui devraient être présentés en septembre de cette année, seront plus élevés d'au moins 250 à 300 dollars par rapport à la génération précédente. Ce changement important suscite des discussions animées sur le marché de la technologie, car une hausse aussi brutale des prix des appareils phares ces dernières années pourrait imposer une charge financière inattendue aux consommateurs. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations du média ixbt.com basées sur les déclarations de l'analyste bien connu Jeff Pu, deux facteurs clés sont cités comme les principales raisons de la hausse des prix. Premièrement, il s'agit du coût de production élevé des nouvelles puces A20 fabriquées sur la base du processus technologique avancé de 2 nanomètre. Deuxièmement, la demande mondiale en constante augmentation pour les mémoires flash DRAM et NAND exerce une pression sérieuse sur la chaîne d'approvisionnement.

Infrastructure AI et son impact

Cette tendance est directement liée à la demande énorme à l'échelle mondiale pour les composants de base nécessaires à la création d'une infrastructure AI. Ce processus exerce une forte pression sur la chaîne d'approvisionnement d' Apple et ne manque pas d'affecter le prix du produit final. L'entreprise tente de couvrir ces coûts en modifiant le prix des modèles haut de gamme.

De même, Apple prend des mesures pour équilibrer les investissements initiaux de recherche et développement pour la création de son premier smartphone pliable iPhone, ainsi que pour maintenir le niveau de rentabilité de l'activité globale du matériel. Selon les experts, si le prix de la version Pro de base augmente de 250 à 300 dollars sur les marchés étrangers, les modèles supérieurs dotés d'une plus grande capacité de mémoire coûteront encore plus cher.

Mises à jour techniques et premières attendues

Malgré la hausse des prix, les appareils de la série iPhone 18 Pro seront entièrement mis à jour avec une puce Bionic de nouvelle génération. Cela augmentera considérablement la puissance de calcul pour traiter les capacités de Apple Intelligence directement sur l'appareil. De plus, l'entreprise installera un nouveau capteur dans le système de caméra, améliorera les caractéristiques de l'objectif téléphoto et optimisera les matériaux du boîtier et la structure de dissipation thermique pour s'adapter aux calculs AI à long terme et aux scénarios de prise de vue lourds.

Rappelons que l'analyste Jeff Pu a déjà fait des prévisions précises à plusieurs reprises, prédisant correctement l'apparition de la mémoire RAM LPDDR5 et d'un capteur de 48 mégapixels sur les modèles iPhone 14 Pro, ainsi que la présence de caméras périscopiques sur l'iPhone 15 Pro. C'est pourquoi ses nouvelles prévisions sont prises très au sérieux dans le monde technologique.