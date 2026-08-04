Xiaomi présente deux nouveaux projecteurs abordables

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Xiaomi présente deux nouveaux projecteurs abordables

La marque Xiaomi a officiellement présenté sur le marché chinois ses nouveaux modèles de projecteurs abordables, baptisés Redmi Projector 5 et Redmi Projector 5 Pro. Selon Ixbt.com, les deux appareils se distinguent par leur capacité à afficher des images en Full HD et par leurs systèmes avancés de réglage automatique. À ce sujet, Ixbt.com en fait état.

Fonctionnalités du Redmi Projector 5

Le modèle standard Redmi Projector 5 offre une luminosité de 400 lumens selon la norme CVIA et peut produire une image sur un écran allant jusqu’à 120 pouces de diagonale. L’un de ses principaux atouts est son support métallique intégré, capable de pivoter à 360 degrés, qui permet de projeter l’image non seulement sur un mur, mais aussi directement au plafond.

Le réglage automatique de l’image s’appuie sur un capteur de détection laser, la mise au point automatique et un système de correction de la distorsion trapézoïdale. Côté caractéristiques techniques, l’appareil dispose de 1 GB de RAM et de 32 GB de stockage.

Les atouts de la version Pro

Le Redmi Projector 5 Pro s’adresse aux utilisateurs à la recherche de performances supérieures. Sa luminosité atteint 1000 lumens selon la norme CVIA et il prend en charge une fréquence d’affichage de 120 Hz. Le projecteur utilise un module optique fermé et une lentille entièrement en verre. Xiaomi affirme que cela améliore la netteté de l’image d’environ 10 % par rapport aux appareils de la génération précédente.

La version Pro repose sur un processeur MediaTek MT9660 et dispose de 2 GB de RAM ainsi que de 64 GB de stockage flash. Son support permet également de régler facilement l’angle jusqu’à 150 degrés. Le système audio comprend deux haut-parleurs de 10 watts chacun et des radiateurs passifs, avec prise en charge de la technologie Dolby Audio.

Les prix sur le marché chinois se distinguent par leur accessibilité : le modèle standard Projector 5 coûte environ 999 yuans (145 dollars), tandis que la version Pro est commercialisée à 1 899 yuans (280 dollars).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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