SpaceX lance le projet Starmind pour l’intelligence artificielle dans l’espace

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SpaceX lance le projet Starmind pour l’intelligence artificielle dans l’espace

SpaceX, dirigée par Elon Musk, a annoncé le vaste projet Starmind, destiné à créer dans l’espace des centres d’intelligence artificielle ultra-puissants. Selon ixbt.com, cette initiative vise à transférer les calculs énergivores de l’intelligence artificielle en orbite terrestre afin d’élargir considérablement les capacités futures des réseaux spatiaux. L’information a été rapportée par Ixbt.com qui indique que.

Le projet Starmind prévoit la création d’un immense réseau composé d’un million de satellites en orbite. Ces appareils seront équipés de centres de données intégrés afin d’effectuer directement dans l’espace des calculs complexes liés à l’intelligence artificielle. Cette approche permettrait de contourner les pénuries d’énergie et les limites des infrastructures terrestres.

Puissance et perspectives financières dans l’espace

Selon les plans avancés dans le cadre du projet, l’entreprise prévoit de mettre en orbite, d’ici la fin de 2027, des satellites offrant une puissance totale de 10 gigavatt. Elon Musk affirme que si le coût d’un watt se situe entre 30 et 50 dollars, cela pourrait générer entre 300 et 500 milliards de dollars de revenus par an.

Selon les experts, une avancée financière et technologique d’une telle ampleur renforcerait encore la position de SpaceX sur le marché spatial mondial. L’installation de centres de traitement des données en orbite terrestre réduirait non seulement la charge pesant sur les serveurs terrestres traditionnels, mais porterait aussi la vitesse et l’efficacité de la transmission des données à un niveau inédit.

L’échelle de Kardachev et l’évolution des civilisations

En commentant l’importance de ce projet, Elon Musk a évoqué les idées scientifiques du célèbre physicien Nikolaï Kardachev. L’astronome soviétique classait les civilisations selon leur capacité à exploiter l’énergie et estimait que toute société avancée devait maîtriser les ressources énergétiques de sa planète, de son étoile, voire de sa galaxie.

Le projet Starmind est considéré comme une mise en œuvre concrète de cette approche philosophique et scientifique. L’exploitation de l’énergie à grande échelle dans l’espace et son utilisation pour alimenter des systèmes d’intelligence artificielle pourraient faire franchir à l’humanité une nouvelle étape du progrès technologique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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