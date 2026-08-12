La montre connectée Google Pixel Watch 5 est dévoilée

·42·Technologie
La montre connectée Google Pixel Watch 5 est dévoilée

Lors de l’événement annuel Made by Google organisé mercredi, l’entreprise a officiellement présenté sa nouvelle montre connectée Pixel Watch 5. Proposée à partir de 399 dollars américains, elle se distingue par des fonctionnalités Gemini plus avancées, fondées sur l’intelligence artificielle, ainsi que par des fonctions sophistiquées de suivi continu de la santé. Selon Techcrunch.com l’information est rapportée.

Selon ixbt.com, le nouveau gadget a été spécialement conçu pour fournir une assistance rapide et personnalisée au moment voulu. La montre propose notamment automatiquement des actions pertinentes en fonction du contenu des messages texte. Elle peut par exemple afficher immédiatement à l’écran une adresse ou le nom d’un lieu mentionné dans un message envoyé par un proche.

Intelligence artificielle et fonctionnalités Gemini

Gemini, qui assure les fonctions d’assistant vocal de l’appareil, est intégré plus profondément. Les utilisateurs peuvent lever le bras et poser directement une question. Il est désormais plus facile de rechercher un endroit où déjeuner à proximité ou d’utiliser la navigation. Même sans connexion Internet, Gemini permet également de contrôler vocalement les minuteurs, les alarmes et les entraînements.

La partie inférieure du cadran affiche dynamiquement des informations importantes, comme les données des vols, l’heure d’arrivée (ETA) et d’autres rappels. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter rapidement les informations nécessaires au quotidien, sans action supplémentaire.

Une nouvelle étape dans le suivi de la santé

Selon le géant technologique, la montre connectée utilise des capteurs et des technologies d’apprentissage automatique pour surveiller les variations de la pression artérielle avant qu’une charge excessive ne pèse sur le cœur. Cette fonctionnalité a été testée avec des tensiomètres portables sur 24 heures et développée à partir de plus d’un milliard de minutes de données recueillies auprès de plus de 500 000 personnes.

La fonctionnalité de détection de la résistance à l’insuline intégrée à l’appareil analyse également les changements de la santé métabolique. En corrélant les données du sommeil, de la fréquence cardiaque et de l’activité physique, le modèle de capteurs identifie les évolutions à long terme de l’organisme et fournit chaque mois aux utilisateurs un rapport général.

Les capacités de détection des situations d’urgence ont également été étendues :

  • détection des baisses soudaines du taux d’oxygène dans le sang et système d’alerte des services de secours
  • précision du suivi des phases du sommeil améliorée de 15 %
  • cadran nocturne spécial réduisant les facteurs de distraction pendant la nuit
  • fonction Smart Wake réveillant l’utilisateur pendant la phase la plus propice du cycle de sommeil
Pour les amateurs d’activité physique, la Pixel Watch 5 offre un suivi des itinéraires GPS particulièrement précis. Deux fois plus précis que celui des générations précédentes, le système de cartographie rapproche au maximum les résultats de course et d’entraînement des conditions réelles.

GooglePixel WatchGeminiMontre ConnectéeTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Google Pixel 11 Pro Fold présenté : écran plus lumineux et châssis renforcéGoogle Pixel 11 Pro Fold présenté : écran plus lumineux et châssis renforcéHier, 23:59Le nombre d’utilisateurs du service d’IA Gemini de Google dépasse 1 milliardLe nombre d’utilisateurs du service d’IA Gemini de Google dépasse 1 milliardHier, 23:52L’amende de 24 millions de dollars de Grubhub est parvenue aux utilisateursL’amende de 24 millions de dollars de Grubhub est parvenue aux utilisateursHier, 23:52Google présente Pixel Tag, son appareil concurrent de l’Apple AirTagGoogle présente Pixel Tag, son appareil concurrent de l’Apple AirTagHier, 23:26Le créateur de Devin, basé sur l’IA, se prépare à lever des investissements pour une valorisation de 40 milliards de dollarsLe créateur de Devin, basé sur l’IA, se prépare à lever des investissements pour une valorisation de 40 milliards de dollarsHier, 23:26DapuStor présente un SSD de 512 TBDapuStor présente un SSD de 512 TBHier, 22:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants