La montre connectée Google Pixel Watch 5 est dévoilée

Lors de l’événement annuel Made by Google organisé mercredi, l’entreprise a officiellement présenté sa nouvelle montre connectée Pixel Watch 5. Proposée à partir de 399 dollars américains, elle se distingue par des fonctionnalités Gemini plus avancées, fondées sur l’intelligence artificielle, ainsi que par des fonctions sophistiquées de suivi continu de la santé. Selon Techcrunch.com l’information est rapportée.

Selon ixbt.com, le nouveau gadget a été spécialement conçu pour fournir une assistance rapide et personnalisée au moment voulu. La montre propose notamment automatiquement des actions pertinentes en fonction du contenu des messages texte. Elle peut par exemple afficher immédiatement à l’écran une adresse ou le nom d’un lieu mentionné dans un message envoyé par un proche.

Intelligence artificielle et fonctionnalités Gemini

Gemini, qui assure les fonctions d’assistant vocal de l’appareil, est intégré plus profondément. Les utilisateurs peuvent lever le bras et poser directement une question. Il est désormais plus facile de rechercher un endroit où déjeuner à proximité ou d’utiliser la navigation. Même sans connexion Internet, Gemini permet également de contrôler vocalement les minuteurs, les alarmes et les entraînements.

La partie inférieure du cadran affiche dynamiquement des informations importantes, comme les données des vols, l’heure d’arrivée (ETA) et d’autres rappels. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter rapidement les informations nécessaires au quotidien, sans action supplémentaire.

Une nouvelle étape dans le suivi de la santé

Selon le géant technologique, la montre connectée utilise des capteurs et des technologies d’apprentissage automatique pour surveiller les variations de la pression artérielle avant qu’une charge excessive ne pèse sur le cœur. Cette fonctionnalité a été testée avec des tensiomètres portables sur 24 heures et développée à partir de plus d’un milliard de minutes de données recueillies auprès de plus de 500 000 personnes.

La fonctionnalité de détection de la résistance à l’insuline intégrée à l’appareil analyse également les changements de la santé métabolique. En corrélant les données du sommeil, de la fréquence cardiaque et de l’activité physique, le modèle de capteurs identifie les évolutions à long terme de l’organisme et fournit chaque mois aux utilisateurs un rapport général.

Les capacités de détection des situations d’urgence ont également été étendues :

détection des baisses soudaines du taux d’oxygène dans le sang et système d’alerte des services de secours

précision du suivi des phases du sommeil améliorée de 15 %

cadran nocturne spécial réduisant les facteurs de distraction pendant la nuit

fonction Smart Wake réveillant l’utilisateur pendant la phase la plus propice du cycle de sommeil

Pour les amateurs d’activité physique, la Pixel Watch 5 offre un suivi des itinéraires GPS particulièrement précis. Deux fois plus précis que celui des générations précédentes, le système de cartographie rapproche au maximum les résultats de course et d’entraînement des conditions réelles.