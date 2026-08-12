Les smartphones Google Pixel 11 dévoilés

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Les smartphones Google Pixel 11 dévoilés

Ces dernières années, les appareils Pixel de Google, qui n’ont pas connu de changements matériels majeurs, sont surtout devenus des vitrines des capacités de l’intelligence artificielle. Selon ixbt.com, la nouvelle gamme Pixel 11 ne se distingue pas radicalement du modèle précédent par son design ou ses composants internes. Toutefois, les gadgets de cette année intègrent davantage de fonctionnalités Gemini exécutées en arrière-plan pour accomplir diverses tâches. Techcrunch.com rapporte .

Avec cette présentation, Google cherche à faire évoluer l’intelligence artificielle vers un agent plus autonome. Ainsi, les utilisateurs aux États-Unis pourront commander des produits, appeler un taxi ou commander un café avec Gemini. L’intelligence artificielle pourra également appeler des établissements au nom de l’utilisateur afin de réserver une table ou de planifier des rendez-vous.

Fonctionnalités avancées et intégration des applications

Selon les représentants de l’entreprise, les utilisateurs pourront interrompre le processus à tout moment ou consulter à nouveau la transcription des appels. Dans les prochaines semaines, plusieurs applications populaires commenceront à fonctionner avec Gemini. Parmi elles figurent Granola, Otter.ai, Wix, OpenBuy, Ticketmaster et de nombreux autres services.

Par ailleurs, la fonctionnalité « Magic Cue » de l’année dernière a été enrichie avec Gemini. Elle permet de rechercher des informations dans les applications et de proposer des recommandations pour un dîner ou une sortie. Le dictaphone Rambler, annoncé en mai, est désormais également intégré aux smartphones Pixel.

Nouveautés de l’appareil photo et de l’usage quotidien

La nouvelle gamme Pixel propose également d’autres fonctions pratiques destinées à simplifier le quotidien. L’appareil peut notamment traduire des vidéos, des podcasts et des messages vocaux dans la langue souhaitée. La fonctionnalité populaire « Circle to Search » est désormais directement intégrée à l’appareil photo.

  • Magic Capture : une fonctionnalité qui sélectionne les meilleurs clichés parmi des centaines d’images.
  • Fonctions spéciales pour convertir les communications vocales et les langues des signes en texte.
  • Super zoom amélioré jusqu’à 120x pour les modèles Pro et jusqu’à 30x pour le Pixel 11 classique.
  • Filtres photo spéciaux qui changent selon les préférences de l’utilisateur.

Google a également ajouté plusieurs fonctions d’intelligence artificielle à l’appareil photo. La fonctionnalité « Magic Capture » sélectionne notamment les meilleurs clichés parmi les centaines d’images prises entre l’appui sur le bouton et la fin de la capture. Elle recadre et améliore automatiquement la netteté des images afin de les rendre immédiatement prêtes à être partagées.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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