Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max provoquent de longues files d'attente en Chine

La nouvelle série phare présentée par la société chinoise Xiaomi, les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max, a suscité un intérêt sans précédent sur le marché. Dès le deuxième jour des ventes, les magasins de détail Xiaomi Home à travers la Chine ont été pris d'assaut par les clients. Cette étape montre que la demande reste forte parmi les fans de la marque et que les nouveaux appareils méritent une attention technologique sérieuse. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le président de Xiaomi Group, Lu Weibing, et le compte officiel de Xiaomi Mobile ont publié des photos intéressantes prises dans les points de vente pendant la fête de la mi-automne. Les longues files d'attente devant les magasins des provinces du Henan, du Shandong, du Jiangsu et d'autres, ainsi que l'affluence autour des stands de démonstration, ont clairement démontré l'immense enthousiasme pour les nouveaux flagships sur le marché chinois.

Capacités techniques et prix des smartphones phares

Cette gamme de smartphones se distingue par son design unique et ses fonctionnalités avancées. Les appareils sont équipés d'un écran supplémentaire sur le panneau arrière et d'un système de caméra avancé de 200 mégapixels, ce qui porte les capacités de photographie mobile à un nouveau niveau. Rappelons que la série Xiaomi 18 Pro a été officiellement présentée le soir du 23 septembre de cette année et mise en vente immédiatement.

Cette gamme comprend les modèles Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max ainsi que des versions transparentes uniques. En ce qui concerne les prix, la configuration de base du Xiaomi 18 Pro avec 12 GB de RAM et 256 GB de stockage coûte 5999 yuans, tandis que la variante avec 16 GB de RAM et 1 TB de stockage est évaluée à 8999 yuans. Le Xiaomi 18 Pro Max, encore plus avancé, est vendu à des prix allant de 6999 à 9999 yuans selon la capacité de mémoire. Pour ceux qui souhaitent des versions transparentes, le modèle Xiaomi 18 Pro commence à 9999 yuans, et la version transparente Pro Max à partir de 10999 yuans.

Plans pour le marché international

Une autre nouvelle importante qui ravira les acheteurs est que Xiaomi a officiellement annoncé la sortie de cette série sur le marché mondial. Selon la déclaration de l'entreprise, les smartphones Xiaomi 18 Pro seront commercialisés sur le marché mondial d'ici la fin de 2026. Néanmoins, il a été indiqué que les versions mondiales préparées pour les acheteurs internationaux seraient équipées de batteries légèrement plus petites.