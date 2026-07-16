Zones de domaine .ru et .rf : Le nombre de propriétaires augmente plus vite que le nombre de sites

Une tendance intéressante est observée dans les zones de domaine nationales du segment russe : .ru et .rf. Selon les résultats du premier semestre 2026, le nombre de propriétaires (administrateurs) de domaines dans ces zones a augmenté beaucoup plus rapidement que le nombre de sites directement enregistrés. Cette situation s'explique par l'activation de nouveaux acteurs sur le marché et l'évolution des exigences en matière d'identification numérique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données du Centre de coordination des domaines .RU/.RF citées par le journal Kommersant, le nombre de domaines dans la zone .ru a atteint 6,1 millions au cours des six premiers mois de l'année. Bien que 81 500 nouvelles adresses aient été ajoutées en six mois, le taux de croissance a ralenti de 1,3 % par rapport à la même période de l'année dernière. À l'inverse, la croissance dans la zone cyrillique .rf s'est accélérée, portant le nombre total de domaines à 803 000.

Un bond soudain du nombre d'administrateurs

Les analyses statistiques montrent que le nombre de personnes physiques et morales propriétaires de domaines augmente à un rythme beaucoup plus soutenu. En particulier, le nombre d'administrateurs a augmenté de 188 600 (+9,15 %) dans la zone .ru et de 34 300 (+10,28 %) dans la zone .rf. Selon les experts, ces nouveaux enregistrements ne sont pas dus à l'expansion de grands portefeuilles de domaines, mais à l'entrée de nouveaux entrepreneurs sur le marché.

Plusieurs facteurs expliquent ces changements :

La préparation aux nouvelles exigences légales concernant l'identification des propriétaires ;

La réservation d'adresses spécifiques par les petites et moyennes entreprises pour leurs marques ;

La pratique consistant à créer des domaines dédiés pour des campagnes marketing spécifiques et des projets à court terme.

Ces processus sont également importants pour les utilisateurs et les entrepreneurs ouzbeks. Pour les exportateurs locaux et les professionnels de l'IT collaborant avec le segment Internet russe (Runet), la rareté des adresses courtes et mémorisables dans la zone .ru, ainsi que les opportunités offertes par la zone .rf, constituent un signal important.

L'intérêt pour les domaines en cyrillique augmente

L'accélération de la croissance dans la zone .rf est liée au développement des boutiques en ligne en langue russe. Comme les adresses en cyrillique sont compréhensibles et faciles à retenir pour l'audience locale, de nombreuses entreprises réservent également des espaces dans cette zone en complément de leurs sites principaux.

Parallèlement, le ralentissement de la croissance dans la zone .ru s'explique par la saturation du marché. Les domaines les plus attractifs et les plus courts sont déjà réservés, ce qui oblige les nouveaux utilisateurs à choisir des zones alternatives ou des noms plus longs. À l'avenir, l'augmentation du nombre de propriétaires de domaines témoigne d'une concurrence accrue entre les entités fournissant des services dans l'économie numérique.