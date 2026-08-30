Huawei lance son système d'exploitation HarmonyOS sur le marché international

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Huawei lance son système d'exploitation HarmonyOS sur le marché international

Le géant technologique chinois Huawei a officiellement annoncé son intention d'étendre son système d'exploitation propriétaire, HarmonyOS, à l'échelle mondiale et de le lancer sur le marché international. C'est ce qu'a rapporté la publication ixbt.com. rapporte cette information.

Les 28 et 29 août de cette année, Huawei a organisé la conférence HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026 sur le thème « Nouvelles connexions intelligentes, nouvel avenir ». Lors de cet événement prestigieux, la direction de l'entreprise a partagé ses plans stratégiques futurs et ses étapes pour populariser le système sur la scène internationale.

Premiers pas vers l'expansion mondiale

Au cours de l'événement, Xu Zhijun, président du conseil d'administration de Huawei, a déclaré que l'entreprise envisage sérieusement le déploiement mondial de HarmonyOS. Selon lui, des programmes pilotes seront lancés dans certains pays et régions dans un avenir proche.

Si ces tests sont concluants, Huawei se concentrera sur le développement et l'amélioration de la plateforme HarmonyOS pour les consommateurs du monde entier. Cette étape devrait jouer un rôle décisif pour faire de ce système d'exploitation une alternative viable à Android et iOS.

Objectif de plus de 100 millions d'appareils

Comme l'a souligné Xu Zhijun, si les processus de test donnent les résultats escomptés, HarmonyOS aura une réelle opportunité de s'implanter durablement sur le marché mondial. L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux : HarmonyOS 6 devrait être installé sur plus de 100 millions d'appareils dans le monde d'ici fin 2026.

La mise en œuvre de cette initiative pourrait modifier l'équilibre actuel du marché des systèmes d'exploitation mobiles et offrir aux utilisateurs de nouvelles possibilités d'écosystème. Huawei s'efforce de rendre ses technologies compétitives non seulement sur le marché intérieur, mais aussi sur la scène internationale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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