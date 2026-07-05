14 nouveaux réacteurs nucléaires attendus au Royaume-Uni : énergie pour 8 millions de foyers

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14 nouveaux réacteurs nucléaires attendus au Royaume-Uni : énergie pour 8 millions de foyers

Un projet colossal, censé marquer un tournant majeur dans le système énergétique du Royaume-Uni, a été annoncé. Un consortium privé mené par la société européenne SGE a proposé la construction de 14 petits réacteurs modulaires (SMR) sur le territoire du pays. Si cette initiative se concrétise, la puissance totale des nouvelles unités atteindra 4,2 GW, ce qui est suffisant pour alimenter en électricité environ 8 millions de foyers. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Ce projet a déjà été soumis pour examen dans le cadre du programme gouvernemental britannique Advanced Nuclear Framework . Selon les calculs du consortium, une fois les nouveaux réacteurs opérationnels, ils pourraient couvrir jusqu'à 11 % des besoins électriques du pays. Le point le plus significatif est que la durée de vie de ces installations devrait être d'au moins 60 ans.

Nouvelle technologie et approche stratégique

Contrairement aux centrales nucléaires conventionnelles de grande taille, le projet prévoit l'installation de réacteurs de type BWRX-300 sur trois sites majeurs. Cette technologie a été développée par la société GE Vernova Hitachi . Selon le plan, six réacteurs seront installés dans la première centrale et quatre dans chacune des deux autres. Cette méthode de production en série permet de réduire les délais de construction et de diminuer considérablement le coût de chaque unité.

La composition du consortium derrière le projet est également prestigieuse, comprenant des entreprises telles que Samsung C&T, Laing O'Rourke, Aecon Group, Google Cloud, Fermi Development et Etara . Le financement devrait être assuré par des investissements privés ainsi que par le mécanisme britannique Contracts for Difference , avec le soutien du National Wealth Fund.

Place et perspectives dans l'énergie mondiale

BWRX-300 est aujourd'hui considéré comme l'un des projets les plus matures et fiables de la catégorie des petits réacteurs modulaires. Actuellement, la première unité de ce type est en construction au Canada, tandis qu'au Royaume-Uni, la technologie suit parallèlement le processus de licence étatique. Si le gouvernement donne son feu vert, le premier réacteur devrait être mis en service commercial en 2034.

Il est naturel que cette technologie de petits réacteurs modulaires suscite un grand intérêt pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui aspirent à l'indépendance énergétique. Selon Ixbt.com, ce projet est perçu non seulement comme une source d'énergie propre, mais aussi comme une solution moderne, plus rapide et moins coûteuse à construire que les centrales nucléaires traditionnelles. L'expérience britannique pourrait initier une nouvelle ère de l'énergie nucléaire à travers le monde.

ÉnergieRéacteur nucléaireRoyaume-UniTechnologieGE Vernova Hitachi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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