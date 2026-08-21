Les États-Unis pourraient effectuer plus de 1 000 vols spatiaux par an d’ici 2030

L’administration américaine a franchi une étape stratégique majeure dans le développement de la recherche et de l’industrie spatiales. Selon un nouveau mémorandum signé par Donald Trump, les États-Unis devront effectuer plus de 1 000 vols et atterrissages spatiaux par an d’ici 2030. Comme le rapporte le site ixbt.com, ce chiffre contraste fortement avec la situation actuelle, puisque le secteur spatial américain réalise aujourd’hui en moyenne plus de 200 vols par an. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le document signé prévoit d’accélérer le développement des infrastructures de transport spatial du pays et de renforcer davantage la coopération entre les entreprises publiques et privées. Le gouvernement entend considérablement accélérer la délivrance des autorisations nécessaires à la réalisation des vols et à la création des infrastructures correspondantes. Cela permettra de réduire les obstacles bureaucratiques dans le secteur et d’améliorer sa productivité.

Exploitation de Mars et mission robotique

L’un des aspects les plus remarquables du document concerne les projets d’exploration de la Planète rouge. Donald Trump a notamment chargé les autorités d’étudier les possibilités commerciales de l’atterrissage de robots à la surface de Mars . Cette approche pourrait à l’avenir attirer des capitaux privés et des technologies de pointe dans la recherche spatiale.

Dans le cadre des futurs programmes, il est également prévu d’examiner non seulement l’envoi d’appareils automatisés, mais aussi la possibilité d’envoyer des humains sur Mars et de les ramener sains et saufs sur Terre. Ces initiatives devraient transformer radicalement les capacités spatiales de l’humanité dans un avenir proche.

L’objectif principal de la nouvelle stratégie est de créer les conditions favorables à une forte augmentation de la fréquence des vols, puis à une transition progressive des orbites terrestres vers des programmes d’exploration à grande échelle de la Lune et de Mars. Selon les experts, une coordination étroite entre le secteur privé et les structures publiques sera déterminante pour atteindre des objectifs aussi ambitieux.