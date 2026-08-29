Une nouvelle académie spatiale sera créée aux États-Unis

·8·Technologie
Une nouvelle académie spatiale sera créée aux États-Unis

Le président américain Donald Trump a signé un décret important visant à maintenir et à renforcer le leadership du pays dans le secteur spatial. Selon ixbt.com, ce document prévoit la création d'une commission présidentielle spéciale aux États-Unis, chargée de travailler à la fondation de la United States Space Academy. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette initiative confirme une fois de plus l'importance stratégique de l'espace pour la sécurité nationale, l'économie, la recherche scientifique et le progrès technologique dans le contexte actuel. L'administration de Washington a l'intention de former une base de cadres dirigeants pour le développement futur du secteur spatial.

Nouvelles orientations de formation

Conformément au document adopté, les États-Unis élargiront considérablement leurs capacités de formation pour la prochaine génération de spécialistes. Cela inclut, outre les astronautes, des scientifiques, des ingénieurs, des opérateurs de systèmes spatiaux, des entrepreneurs, des fonctionnaires et des militaires.

La mission principale du projet est d'attirer les spécialistes les plus prometteurs à travers le pays, de les former et de les fidéliser dans le secteur. Cela permettra d'accomplir avec succès diverses missions spatiales à l'avenir.

Composition et gouvernance de la commission

Pour mettre en œuvre cette initiative, une structure spéciale, la commission présidentielle, est en cours de création. Sa direction a été confiée à l'administrateur de la NASA. De plus, les conseillers du président pour la science et la technologie ainsi que pour la politique économique occuperont les postes de vice-présidents de la commission.

En outre, l'administrateur adjoint de la NASA a été nommé directeur exécutif de cette commission. Ce système de gouvernance composé de hauts fonctionnaires vise à assurer la mise en œuvre efficace et opportune du projet.

États-UnisEspaceNASADonald TrumpTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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